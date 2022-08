„Mit meinem Mann besaufen“: Ireen Sheer will es nach ihrem letzten Konzert krachen lassen

Von: Lisa Klugmayer

Nächstes Jahr beendet Ireen Sheen ihre Karriere. Doch bevor das gemütliche Rentnerleben losgeht, hat die Schlagersängerin noch feuchtfröhliche Pläne. (Fotomontage) © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags

Nächstes Jahr beendet Ireen Sheen ihre Karriere. Doch bevor das gemütliche Rentnerleben losgeht, hat die Schlagersängerin noch feuchtfröhliche Pläne. Nach ihrem letzten Konzert will sich Ireen Sheer nämlich mit ihrem Mann so richtig betrinken, wie sie bei „Immer wieder sonntags“ jetzt verrät.

Rust - Stefan Mross begrüßte seine Fans am 17. Juli bereits das neunte Mal in seiner neuen Arena. Wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, war die Gästeliste auch diesmal hochkarätig. Unter anderem stand Ireen Sheer auf der Bühne. Doch bevor sie ihre Single „Ab jetzt wird gelebt“ singt, verrät sie noch ihre Pläne für die baldige Rente - und die werden feuchtfröhlich.

Ireen Sheer verkündete Karriereende bei Silbereisen-Show - es ist aber nicht sofort vorbei

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen kündigte Ireen Sheer letztes Jahr ihr Karriereende an. Doch es soll kein sofortiger Abschied sein. Ende 2022 gibt es noch eine kleine Tour und 2023 bei den „Schlagerchampions 2023“ verabschiedet sich Ireen Sheer dann endgültig vom deutschen Schlager.

Erstmal richtig einen heben: Ireen Sheer will sich nach ihrem letzten Konzert mit ihrem Mann so richtig „besaufen“, wie sie bei „Immer wieder sonntags“ verrät. © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags

Stefan Mross wollte bei „Immer wieder sonntags“ nun wissen, was Ireen Sheer nach ihrem Karriereende denn so vorhat. „Wir haben so viele Träume“, erzählt die Schlagersängerin. Besonders freue sie sich auf Motorboot-Fahren auf dem Wannsee, Golfspielen, Zeit mit Familie und Freunden. Doch bevor das gemütliche Rentner-Leben beginnt, will es Ireen Sheer noch mal richtig krachen lassen.

„Mit meinem Mann besaufen“: Ireen Sheer will es nach ihrem letzten Konzert krachen lassen

Denn die Schlagersängerin hat feuchtfröhlich Pläne für ihr letztes Konzert. „Nach meinem letzten Konzert werde ich mich besaufen mit meinem Mann“, lacht Ireen Sheer. Eine Antwort, die nicht nur das Publikum vor Ort laut klatschen lässt, sondern auch Stefan Mross zum Lachen bringt. „Da hast du völlig recht“, pflichtet der Moderator ihr bei.

Während Ireen Sheer über ihr Karriere-Aus spricht, startet ESC-Star Nicole gerade ihr großes Comeback. Die Schlagersängerin hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen und ist nun wieder bereit vor Live-Publikum zu singen. Bei „Immer wieder sonntags" spricht die Schlagersängerin über ihre Gesundheit und das Gefühl, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Dabei kämpft Nicole immer wieder mit den Tränen und auch Stefan Mross ist sichtlich gerührt.