Ergreifender Moment: Giovanni Zarrella zu Tränen gerührt

Von: Volker Reinert

Emotionaler Auftritt von Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show am Samstag. Neben zahlreichen Musikern trat auch Musiklegende Michael Bolton auf. Nach seinem Auftritt kamen dem Moderator die Tränen.

Dortmund - Große Emotionen am Samstag (22. Juli) in der „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Der Moderator empfing neben vielen Größen der Schlager-Musik unter anderem auch den US-amerikanischen Popmusiker Michael Bolton (70). Giovanni Zarrella (45) war nach Boltons Auftritt - nach 15-jähriger Bühnenpause - sichtlich gerührt.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Zwischen Schlager und internationalen Legenden der Popmusik

Zarrella begrüßte in seiner dreistündigen Supershow unzählige Künstler, die nicht nur dem Publikum in der Dortmunder Westfalenhalle unvergessliche Momente bescherten, sondern auch den Fernsehzuschauern zu Hause vor den Bildschirmen. Neben Schlagerstars wie zum Beispiel Maite Kelly (43), Kerstin Ott (41), Mickie Krause (53) oder Nino de Angelo (59), der sich am Tag seines Auftritts noch krank fühlte und in den sozialen Netzwerken preisgab, dass er „wie ein Iltis stinkt“, war auch der 70-jährige internationale Star Michael Bolton zu Gast.

Als der zweifache Grammy-Preisträger seinen Klassiker „How Am I Supposed to Live Without You“ aus dem Jahr 1982 zum Besten gab, verbeugte sich Giovanni Zarrella mit Tränen in den Augen vor der Musiklegende. „Ein unglaublicher Moment für uns. Jede große Party braucht auch emotionale Momente und es gibt, glaube ich, keine schöneren als die mit deiner (Anm. d. Red.: Michael Bolton) Musik“, so der 45-jährige Gastgeber.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Als Künstler der bisher größten „Giovanni Zarrella Show“: Maite Kelly, Kerstin Ott, Ella Endlich, Ben Zucker, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause

„Highlight des Abends: Auftritt von Giovanni Zarrella und Michael Bolton rührt die Fans

Auf Twitter und Instagram meldeten sich prompt einige Fans nach dem emotionalen Auftritt von Giovanni Zarrella mit Michael Bolton. „Das Highlight des Abends war ja wohl Michael Boltons Auftritt. Oder eher Giovannis Tränen danach“, „Danke für Michael Bolton, Gänsehaut pur. Was für Emotionen von Giovanni“ und „Phänomenale Show! Als Giovanni die Tränen kamen musste ich schlucken“, lauteten nur einige Kommentare.

Emotionen pur! In der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag (22. Juli) kamen dem Moderator nach einem Auftritt von Musiklegende Michael Bolton die Tränen. © Screenshots: zdf.de

Allerdings gab es auch einige negative Stimmen zu der Show. So waren manche Fans bereits nach wenigen Minuten extrem vom Playback in der „Giovanni Zarrella Show“ genervt. Verwendete Quellen: zdf.de