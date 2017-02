„Mona Lisa“-Erfindern von Welser: So lief meine Hirn-OP

München - Nur ihr Mann wusste Bescheid: Vor ihren erwachsenen Kindern und dem Rest der Familie hielt TV-Journalistin Maria von Welser ihre Schockdiagnose geheim.

„Ich wollte niemanden beunruhigen“, sagt die 70-Jährige, der vor zehn Tagen in ­Hamburg ein Hirn­tumor erfolgreich entfernt wurde.

Im Dezember 2016 hatte die Erfinderin und langjährige Moderatorin des Frauenmagazins ML Mona Lisa (ZDF) bemerkt, dass sie ihr rechtes Auge nicht mehr richtig öffnen konnte. Ein Kopf-MRT brachte Gewissheit: Ein Hirntumor hatte die rechte Gehirnhälfte angegriffen.

+ Von 1988 bis 1996 moderierte von Welser das ZDF-Magazin „ML Mona Lisa“. © ZDF

Heute sei sie schmerzfrei, sagt von Welser im Gespräch mit der Bild am Sonntag. Entwarnung gab es mittlerweile auch aus dem Labor. Der entfernte Hirn­tumor ist gutartig. „Der Befund war wie ein neues ­Leben“, sagt die Fernsehfrau, die künftig kürzer treten will. „Ich werde viele Ehrenämter aufgeben und nicht gleich wieder anfangen, ein neues Buch zu ­schreiben.“ Jetzt ­stehen für Maria von Welser erst einmal ­Ruhe und Erholung an erster Stelle.

aki