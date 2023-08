Nach Knast: Karsten Speck bekommt Podcast zu RTL-Serie

Von: Melanie Habeck

Teilen

Im Dezember 2010 wurde Karsten Speck zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nun feiert der Schauspieler im Rahmen einer RTL-Fernsehreihe sein Comeback.

Berlin – Hinter Karsten Speck (63) liegen ereignisreiche Jahre. Ende 2010 wurde der TV-Star wegen banden- und gewerbsmäßigen Immobilienbetrugs zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nun bekommt der Schauspieler, der von 2001 bis 2006 in der ZDF-Serie „Hallo Robbie!“ zu sehen war, ein neues Format – und trifft dabei auf ganz besondere Menschen.

Nach Gefängnisstrafe: Karsten Speck macht Podcast zu RTL-Fernsehreihe

Karsten Speck ist Teil der RTL-Fernsehreihe „Seitenwechsel – Die Welt mit anderen Augen sehen“, in der jeweils zwei völlig unterschiedliche Menschen aufeinander treffen. Der 63-Jährige kommentiert das Geschehen in einem Podcast. In einer Episode trifft der TV-Star dabei z. B. auf den Brandenburger Sandro Mr. Skullface (42), der mit einer Ohrenamputation und zahlreichen Tattoos wie ein Totenkopf aussehen möchte. Der Schauspieler freut sich auf diese außergewöhnlichen Begegnungen: „Es ist mal eine neue Herausforderung für mich. Ich komme mit Menschen in Berührung, die auch meinen Horizont erweitern“, schwärmt er im Bild-Interview.

Karsten Speck ist Teil der RTL-Fernsehreihe „Seitenwechsel – Die Welt mit anderen Augen sehen“: In einem Podcast spricht er mit den Protagonisten, u. a. mit Sandro Mr. Skullface. © Instagram/mr._skull_face_666 & IMAGO / Future Image

Im Podcast spricht Karsten Speck dabei nicht nur über das Leben seiner Interviewpartner, sondern auch über seine eigene Vergangenheit. „Auch über meine Zeit im Gefängnis oder die Trennung von der Frau – wenn es zu den Protagonisten der Sendung passt“, erklärt der 63-Jährige. „Seitenwechsel“ bleibt jedoch nicht das einzige neue Projekt des Schauspielers: „Demnächst spiele ich wieder Theater u. a. mit Alexandra Kamp“, verrät der TV-Star.

Auch ein Schlagerstar machte kürzlich mit einem Comeback von sich Reden: Doch der Festivalauftritt von Michael Wendler (51) wurde abgesagt. Verwendete Quellen: Bild