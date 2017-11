Natalia Osada geht bei „Adam sucht Eva“ 2017 auf Männerfang

Natalia Osada (27) steht auf dicke Fische. Die Blondine träumt davon, sich einen Millionär zu angeln, tingelte schon durch diverse Datingshows. Was macht das Reality-Sternchen jetzt bei „Adam sucht Eva“ 2017?

Natalia Osada (27) hat im Fernsehen Karriere gemacht und gehört unter Kennern zu DEN Reality-Sternchen im deutschen TV. Das genügt scheinbar, um sich als V.I.P. bei „Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies“ 2017 zu qualifizieren.

Welche Qualitäten hat Natalia Osada?

Da stellt sich natürlich gleich die Frage, welche Qualitäten Natalia Osada denn so vorzuweisen hat.

Auf Bikini und High Heels kann die 27-Jährige getrost verzichten, wie Fotos auf ihrem Instagram-Account namens nataliaosada beweisen. Selbst, wenn Natalia Osada ihren geschmeidigen Körper unnatürlich verrenkt und mit einem orthopädisch bedenklichen Hohlkreuz auf einem Bett liegt. Für die Blondine ist das bestimmt kein Nachteil, sondern eher ein klarer Pluspunkt, um sich am Strand in der Südsee einen Traummann zu fischen.

Dass ihre Brüste vergrößert sind, ist kein Geheimnis. „Ohne Implantate keine Resultate“, sagte die gelernte Visagistin gegenüber dem Promimagazin taff.

Natalia Osada bei „Adam sucht Eva“ 2017: Sucht sie wirklich ihre große Liebe?

Ihren Durchbruch hatte Natalia Osada bei der Kuppel-Show „Catch the Millionaire“. Die gelernte Visagistin wollte den Mann ihres Lebens, - ach, nee - einen Millionär kennenlernen. So ganz ladylike war ihr Auftritt allerdings nicht. Dafür machte die damals 23-Jährige mit ihren Sprüchen auf sich aufmerksam.

Einen Millionär konnte sich Osada damals nicht fangen. Bei deutschen Promi-Männern kommt ihre ehrliche Art aber ganz gut an. Wer die Liebesnews der kurvigen Blondine in den Klatschblättern fleißig verfolgt hat, kann dies wohl bestätigen. Allerdings ging es dabei recht turbulent zu.

Nach einer stürmischen Beziehung mit Simon Desue, die beiden lernten sich 2013 im „Promi Big Brother“-Container kennen, folgte eine dramatische Trennung von TV-Makler Marco von Reeken von „Mieten, Kaufen, Wohnen“, wie das Klatschmagazin Promiflash.de berichtete. Osada war 2014 mit dem TV-Makler zusammen. Nach vier Monaten war Schluss. Ihre beste Freundin Sarah Joelle Jahnel hatte ihr, so Bild.de, den Freund ausgespannt. Ein herber Schlag. „Ich will nicht wissen, was Marco und Sarah Joelle gemacht haben, wenn ich Zigaretten holen war. Fakt ist: Ich habe nichts mehr mit ihr zu tun“, sagte Osada gegenüber der Bild. Doch auch Jahnel fand mit dem Makler nicht ihr Liebesglück: Die offizielle Trennung folgte schon im Dezember 2015.

Mittlerweile ist es um das TV-Sternchen ruhig geworden. Der perfekte Zeitpunkt also, um den Namen wieder ins Gespräch zu bringen. Möchte Osada frischen Wind in ihr Liebesleben bringen und stürzt sich deswegen bei „Adam sucht Eva“ in neue emotionale Abenteuer?

Zu den Promi-Kandidaten zählt in der neuen Staffel wohl auch Leo Rojas (33). Vielleicht weckt der „Das Supertalent“-Sieger 2011 mit seiner Panflöte romantische Gefühle.

Gefühl oder Karriere - was ist Natalia Osada bei „Adam sucht Eva“ wichtig?

Böse Zungen behaupten, dass Natalia Osada auf der Tropeninsel wohl kaum auf der Suche nach der wahren Liebe ist, sondern mit ihrem hüllenlosen Auftritt einfach nur ihre Karriere als Reality-Sternchen oder als It-Girl weiter verfolgt.

Dabei war Osada schon 2013 im „Promi Big Brother“-Container, neben Stars wie David Hasselhoff, und wurde sogar Zweite. Was kommt da noch?

"Ich habe schon darüber nachgedacht, mich für den Playboy auszuziehen. Für Penthouse und FHM würde ich das aber nicht machen - der Playboy ist das einzige hochwertigere Magazin", verriet Osada mal in einem Interview mit dem Ok!-Magazin vor ihrer Teilnahme bei „Catch the Millionaire“.

Nun lässt die 27-Jährige bei der RTL-Datingshow „Adam sucht Eva“ 2017 die Hüllen fallen. Hier finden Sie die Sendezeiten der neuen Folgen sowie die Termine für Start und Finale.

Steckbrief von „Adam sucht Eva“-Kandidatin Natalia Osada



Name Natalia Osada Geburtsdatum 29.5.1990 Geburtsort Sternzeichen Zwilling

