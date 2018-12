Die schönsten Weihnachtsfilme 2018 auf Netflix

Welche Weihnachtsfilme bietet Netflix seinen Abonnenten 2018 an? Wir zeigen alle Klassiker und die Neuheiten beim Streaming-Dienst.

Die Fernsehsender tun uns meistens den Gefallen, jedes Jahr zu Weihnachten die besten Filme und Festklassiker auszustrahlen. Ärgerlich ist nur, dass die besten Filme meist dann kommen, wenn wir entweder noch mit der ganzen Familie am Esstisch sitzen, gerade die schönen Geschenke auspacken - oder vielleicht einfach zu einem weihnachtlichen Spaziergang unterwegs sind. Schnell sind die Lieblingsfilme verpasst. Doch glücklicherweise können wir mittlerweile unsere Lieblingsfilme streamen - zum Beispiel mit Netflix.

Das Streamingportal bietet alle möglichen Weihnachtsfilme on demand an - das heißt, Sie können sich den Film einfach dann anschauen, wenn es für Sie am besten passt. Also wenn das Weihnachtsmenü verputzt und Sie alle Geschenke ausgepackt haben. Die Onlineredaktion von Merkur.de und tz.de hat sich deswegen auf Netflix umgesehen, was dort in diesem Jahr zum Fest bereitsteht. Das ist die Auswahl (Stand: 6. Dezember 2018).

Die Weihnachts-Highlights 2018 auf Netflix

Natürlich dürfen die absoluten Klassiker auch dieses Jahr bei Netlfix nicht fehlen. Allen voran wieder mit dabei sind:

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Das Wunder von Manhatten



Verrückte Weihnachten

Kevin - Allein zu Haus

Kevin - Allein in New York

Tatsächlich Liebe

Liebe braucht keine Ferien



Neue Weihnachtsfilme 2018 auf Netflix

Aber genauso wie im letzten Jahr, hat Netflix wieder neue Film ins Sortiment mit aufgenommen. So etwa „The Christmas Chronicels“, die vom Produzenten Chris Columbs, der schon „Kevin - Allein zu Hause“ oder „Harry Potter“ produzierte, und Regiesseur Clay Kaytis stammen. Das Abenteuer erzählt von den Geschwistern Kate und Teddy, die sich auf die Suche nach dem Weihnachtsmann (Kurt Russell) begeben. Als dieser einen Unfall hat, helfen sie ihm, Weihnachten zu retten.

Auch die Netflix-Romantik-Komödie „A Christmas Prince“ kommt mit einer Fortsetzung neu auf Netflix. In In „A Christmas Prince: The Royal Wedding“ wollen Amber (Rose McIver, bekannt aus der Serie „iZombie“) und Richard endlich heiraten. Doch leider läuft nicht alles nasch Plan, woran auch ein Weddingplaner nicht ganz unschuldig ist.

Außerdem neu dabei: „The Holiday Calendar“. Abby (Kat Graham, bekannt aus „The Vampire Diaries“) bekommt von ihrem Großvater einen alten, antiken Adventskalender geschenkt. Als er sich am 1. Dezember auf magische Weise von selbst öffnet, findet Abby darin Stiefel. Am Abend bekommt sie von ihrem Freund Josh Stiefel geschenkt. So geht es jeden Tag weiter und der Adventskalender bringt ganz schön ihr Leben durcheinander.

Und auch diese neue Romantikkomödie gibt es auf Netflix: „Prinzessinentausch“. Die Konditorin Stacy (Vanessa Hudgens) trifft zufälligerweise auf eine Herzogin, die genauso aussieht wie sie selbst. Natürlich passiert, was passieren muss: Sie tauschen ihre Rollen für zwei Tage und erleben dadurch so einiges.

Weihnachtsfilme 2018 für Kinder auf Netflix

Auch für die Kleinen ist natürlich bei Netflix gesorgt. Mit schönen animierten Filmen werden auch den Kindern die Adventszeit verzaubert und die Vorfreude auf Weihnachten gesteigert: „Die Supermonster und der Wunschstern“, „Home: Ein Smektakulärer Weihnachtstag“, „Angelas Weihnachten“ und „Arthur Weihnachtsmann“, „Frohe Weihnachten von Madagascar“ stehen im Programm.

Weihnachtsspecials 2018 auf Netlfix

Außerdem erwartet Sie noch die Dokumentation „Das Gelbe vom Ei: Frohes Fest“, eine Kochshow, wie „The Taste“ bei der es um das perfekte Weihnachtsgebäck geht.

In „A Very Murray Christmas“ dreht sich alles um eine kleine Weihnachtsshow von Bill Murray, die sich etwas schwierig gestaltet, nachdem New York eingeschneit ist. Aber zu seiner eigenen kleinen Party kommt dann auch noch George Clooney und Miley Cyrus.

Daneben gibt es auch beim neuen Sabrina-Remake eine Weihnachtsfolge.

Weitere Weihnachtsklassiker und Highlights bei Netflix

Versprochen ist vesprochen

A Christmas Prince

Zwei Weihnachtsmänner

I‘ll be home for Christmas

Die Weihnachtskarte

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel



Arthur Weihnachtsmann (Kinderfilm)

Doch worum geht es in den Filmen?

Das Wunder von Manhattan

Kriss Kringle ist im „Wunder von Manhattan“ ein Kaufhaus-Weihnachtsmann - doch er behauptet, dass er der echte und der einzige und der tatsächliche Weihnachtsmann ist. Kaum verwunderlich also, dass viele ihn für einen Verrückten halten. Deswegen muss er das Gegenteil beweisen. Das ist nicht nur für ihn wichtig, sondern auch für die Familie der kleinen Susan: Denn diese braucht unbedingt ein Wunder.

Wir sagen: Klassiker, geht immer.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Die weihnachtliche Cinderella-Geschichte: Obwohl Aschenbrödel von ihrer Stiefmutter und deren Töchtern gedemütigt und ausgenutzt wird, ist sie diejenige, die das Herz des Prinzen erobert.

Wir sagen: DER Weihnachtsklassiker schlechthin!

Verrückte Weihnachten

Das Ehepaar Krank beschließt, Weihnachten ausfallen zu lassen. Nachbarn und Familienmitglieder lassen dies jedoch nicht zu - und versuchen sie vom Weihnachtszauber zu überzeugen.

Wir sagen: Witziger Film mit Vorstadtflair, der Weihnachten eine ganz neue Interpretation verpasst.

Mein Schatz, unsere Familie und ich

Ein Ehepaar kann über die Feiertage nicht verreisen, da der Flug gestrichen worden ist und muss wohl oder übel mit der Familie Weihnachten verbringen. Sie jagen daraufhin in „Mein Schatz, unsere Familie und ich“ von einer Feier zur nächsten und müssen sich dort mit allerhand nicht verarbeiteter Träume und Kindheitsängsten herumschlagen.

Wir sagen: Kann man anschauen, muss man nicht.

Versprochen ist versprochen

Einen Tag vor Weihnachten muss der Mann, der von Arnold Schwarzenegger gespielt wird, ein ziemlich beliebtes Spielzeug für seinen Sohn kaufen: den so genannten Turbo Man. Denn „Versprochen ist versprochen“. Der Einkauf beginnt noch harmlos, wird dann aber immer mehr zur gnadenlosen Jagd nach dem perfekten Geschenk fürs Fest.

Wir sagen: Ein schöner und witziger Weihnachtsfilm mit dem Terminator.

A Christmas Prince

Eine Eigenproduktion von Netflix für Weihnachten 2017. Hier bekommt eine junge Journalistin aus den USA die Möglichkeit, nach Europa zu reisen und dort über einen Kronprinzen zu berichten.

Wir sagen: Eine moderne Cinderella-Story mit Weihnachtsflair.

Zwei Weihnachtsmänner

Ein zweiteilige Weihnachtsfilm mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Letzterer spielt einen erfolglosen Poolnudelvertreter, Herbst einen Wirtschaftsanwalt. Beide haben sie eine Sache gemeinsam: Sie wollen es pünktlich zu Weihnachten nach Hause schaffen.

Wir sagen: Komisch ist der Film - keine Frage. Fans von Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka kommen hier an Weihnachten voll und ganz auf ihre Kosten.

I‘ll be home for Christmas

Staatsanwältin und alleinerziehende Mutter Jackie möchte den Weihnachtsabend ganz gemütlich mit ihrer Tochter verbringen. Doch dann taucht auf einmal ihr (ziemlich grantiger) Vater auf - und alles gerät durcheinander.

Wir sagen: Ein lustiger Familienfilm für die Weihnachtszeit.

Die Weihnachtskarte

Eine Netflix-Eigenproduktion, die erst ab dem 15.12. zu sehen sein wird. Die Story dreht sich um Ellen, die das Erbe ihres verstorbenen Vaters nur antreten kann, wenn sie ihre Heimatstadt besucht. Hier erfährt sie in weihnachtlicher Umgebung, was Nachbarschaft, Freundschaft und Hilfsbereitschaft bedeuten können

Wir sagen: Ein netter, entspannter Weihnachtsfilm.

Arthur Weihnachtsmann (Kinderfilm)

Arthur ist der jüngste Sohn des Weihnachtsmanns - und setzt sich in diesem Film auf herzerwärmende Weise dafür ein, dass die kleine Gwen aus England ihr Geschenk pünktlich erhält.

Wir sagen: Liebevoller Animationsfilm für Kinder.

So sehen Sie sämtliche Weihnachtsfilme 2018 im TV

