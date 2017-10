Netflix kündigt Ende von „House of Cards“ an

Der Streaminganbieter Netflix hat am Montag verlauten lassen, dass die sich derzeit in Produktion befindliche sechste Staffel der Kult-Serie „House of Cards“ auch die letzte sein wird. Einen Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey gebe es jedoch nicht.

Am selben Tag, an dem sich Hauptdarsteller und Executive Producer Kevin Spacey als homosexuell outete und sich zudem nach dem Weinstein-Skandal in Hollywood weitere Spekulationen um sexuellen Missbrauch ranken, in deren Mittelpunkt Spacey steht, kam auch das Ende der Netflix-Eigenproduktion ans Licht. Der Streamingdienst bestätigte laut hollwoodreporter, dass das Ende der sechsten Staffel von „House of Cards“ gleichzeitig auch das Ende der kompletten Serie darstellen wird.

Die Entscheidung für das Ende der Serie sei jedoch, so betont der Netflix in den USA, unabhängig von den aktuellen Vorwürfen gegenüber Kevin Spacey getroffen worden. Die Entscheidung, die Serie nach sechs Staffeln auslaufen zu lassen, sei bereits vor einigen Monaten gefallen worden, bis dato aber noch nicht kommuniziert worden. Erst im Zuge der Anschuldigungen gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey sah sich Netflix offenbar dazu genötigt, das Ende offiziell bekannt zu geben.

In einer offiziellen Mitteilung haben Netflix und das Medienunternehmen Media Rights Capital am Montag zu den Ereignissen Stellung bezogen: „Media Rights Capital und Netflix sind tief besorgt über die Nachrichten der letzten Nacht bezüglich Kevin Spacey. Als Folge auf die Enthüllungen sind Vertreter unserer beiden Firmen heute Nachmittag am Drehort in Baltimore eingetroffen, um sich mit dem Cast und der Crew zu treffen und sicherzugehen, dass sie sich weiterhin sicher und unterstützt fühlen. Wie zuvor schon geplant, arbeitet Kevin Spacey zur Zeit nicht am Set.“

Die Dreharbeiten für die sechste Staffel von „House of Cards“ werden derzeit in Maryland abgehalten. Vermutlich wird die sechste und letzte Staffel dann Mitte des kommenden Jahres erscheinen.

