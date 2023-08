Kein „Tatort“ mit Til Schweiger mehr: ARD plant komplett neue Richtung der Krimireihe

Der „Tatort“ soll neu aufgezogen werden. Die Änderungen betreffen Til Schweiger, der in Zukunft nicht mehr dabei sein wird.

Hamburg – Der „Tatort“ wird drastisch reduziert und umstrukturiert. Die Inflation geht auch an bekannten Produktionen wie dem beliebten Sonntagabend-Krimi nicht vorbei. Eine Folge sind Einsparungen und Kürzungen – auch in Sachen Star-Besetzung.

Stattdessen will man in Zukunft eher unbekannte – und vermutlich auch günstigere – Gesichter vor die Kamera holen. Jörg Schönenborn, „Tatort“-Koordinator der ARD, erklärte gegenüber Tvdigital.de: „Ich kann verraten, dass wir an neuen Ideen für Teams dran sind, auf die die Zuschauer gespannt sein können.“

Das bedeutet aber, dass bekannte Gesichter weichen müssen, und das betrifft auch den Hamburger „Tatort“, in dem Til Schweiger (59) seit 2013 den Hauptkommissar Nick Tschiller spielt, der von Kommissar Yalcin Gümer, gespielt von Fahri Yardim (43) unterstützt wird. Auch für diesen „Tatort“ soll es radikale Änderungen geben. Mit Til Schweiger seien in Zukunft keine „Tatort“-Folgen mehr geplant, so Schönenborn.

Bereits gecancelt: Heike Makatsch und Dar Salim sind schon raus

Auch der „Tatort“ aus Mainz mit Hauptdarstellerin Heike Makatsch (51) in der Rolle der Kommissarin Ellen Berlinger wurde bereits eingestellt. Makatsch war 2016 zum ersten Mal im „Tatort“ zu sehen. Die nächsten Filme der Mainzer-Serie folgten 2018, 2021 und 2022. Die letzte und fünfte Folge wird noch im Herbst 2023 ausgestrahlt werden. Sie trägt den Titel „Aus dem Dunkel“. Auch hier gab der Sender Südwestrundfunk (SWR) bereits im April als Gründe die Inflation und die gestiegenen Kosten an. Man könne sich die Produktion, die von der Firma Zieglerfilm Baden-Baden durchgeführt wurde, einfach nicht mehr leisten.

Der „Tatort“ soll neu aufgezogen werden. Die Änderungen betreffen Til Schweiger, der in Zukunft nicht mehr dabei sein wird. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & NDR/Marion von der Mehden

Ebenfalls nicht mehr dabei ist der Schauspieler Dar Salim (45), der seit 2019 im Bremer „Tatort“ den dänischen Polizisten Andersen spielte. Derweil bleibt dem Göttinger „Tatort“ die Schauspielerin Florence Kasumba (46) erst einmal erhalten, die bereits in Hollywood-Produktionen wie „The Avengers“ und „Black Panther“ mitspielte. Sie ist nach dem Aus von Salim die letzte internationale „Tatort“-Darstellerin.

Auch sie muss gehen: Der „Tatort“ aus Mainz wird bald eingestellt werden. Das kostenbedingte Ende der Reihe bedeutet auch den „Tatort“-Ausstieg von Heike Makatsch. Verwendete Quellen: Tv Digital