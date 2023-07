„Oh Gott, jetzt heult sie wieder“: Daniela Katzenberger genervt von Iris Kleins Liebeskummer

Von: Volker Reinert

Daniela Katzenberger steht Mutter Iris nach der Trennung von Peter Klein zur Seite. In ihrer TV-Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ gibt sie aber zu, oft genervt gewesen zu sein.

Mallorca - Auch an Reality-Star Daniela Katzenberger (36) geht die Trennung ihrer Mutter Iris (56) von Peter Klein (56) nicht spurlos vorbei. In der TV-Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ spricht die Mallorca-Auswanderin offen wie nie über die anstrengende Zeit und wie sie ihrer Mama Iris beisteht. Für die 36-Jährige ist es selbstverständlich, ihre Mutter zu trösten - doch manchmal ertappt sie sich dabei, sehr genervt zu sein. Dafür schämt sich Daniela Katzenberger bis heute, wie sie nun preisgibt.

Nach Trennung von Iris und Peter Klein: Daniela Katzenberger überlegte TV-Karriere hinzuschmeißen

In der neuen Staffel der RTLZWEI-Show von Daniela Katzenberger lässt die Halbschwester von Jenny Frankhauser (30) ihre Fans an ihrem Privatleben mit Ehemann Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia (7) teilhaben. Dass bei der Familie nicht immer alles rund läuft, konnten Fernsehzuschauer bereits in einer vorherigen Folge sehen, als Daniela Katzenberger Lucas während eines Interviews anmotzte.

Und auch in puncto Ehedrama rund um ihre Mutter Iris nimmt die gebürtige Pfälzerin kein Blatt vor den Mund. Die Trennung von Iris und Peter Klein liegt zwar schon einige Monate zurück, wird jetzt allerdings in der Reality-Show thematisiert. Daniela Katzenberger offenbart: „Ich bin wirklich viel gewohnt, ich bin Schlagzeilen gewohnt, beschissene Kommentare, blöde Nachrichten, irgendwelche Gerüchte, aber das war so eine Zeit, ich war bedient. Ich habe keinen Bock mehr gehabt und ich habe gesagt ‚Ich mache nie wieder Fernsehen, ich hasse euch alle‘“.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Ich war dann die Mutter“: Daniela Katzenberger kümmert sich um Iris Klein

Die Kult-Blondine spricht im Interview darüber, dass sie die „Mutterrolle“ eingenommen hat: „Ich war dann die Mutter, ich habe sie getröstet“. Zudem gesteht Daniela Katzenberger große Schuldgefühle gegenüber Iris Klein zu haben, wofür sie sich „extrem schämt“ und es „schrecklich“ findet.

Da ihre Mutter nach dem Affären-Drama ihres Noch-Ehemanns mit Yvonne Woelke (41) über Wochen lang traurig war und viel geweint hat, konnte die 36-jährige Daniela Katzenberger oftmals nur an eines denken, wie sie jetzt gesteht: „Oh Gott, jetzt heult sie wieder. Jetzt hör‘ doch mal auf zu heulen, schau‘ doch mal vorne, reiß‘ dich mal zusammen!“. Auch gibt sie zu, „leicht angenervt“ gewesen zu sein und dass sie in den Situationen einfach wütend war, was sie im Nachhinein als schlimm und peinlich empfindet. Der Kult-Star erzählt, dass sie deshalb auf sich selbst wütend sei, da „es so schlimm ist, dass man das denkt“.

Reality-Star Daniela Katzenberger spricht in ihrer RTLZWEI-Sendung über die schwere Zeit der Trennung ihrer Mutter Iris Klein und dass sie sich dabei ertappt hat, oft genervt gewesen zu sein. © „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“/ RTLZWEI

Glücklicherweise geht es Daniela Katzenbergers Mutter inzwischen schon viel besser. Iris Klein hat einen neuen Freund namens „Mr. T“, der jedoch nicht in der Öffentlichkeit auftreten möchte. Verwendete Quellen: „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“/ RTLZWEI