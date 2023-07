Schon wieder ein Cover: Barbara Schöneberger lacht über Oli P.s neue Single

Von: Elena Rothammer

Teilen

Oli P. stellte in der NDR-Talkshow seine neue Single vor. Moderatorin Barbara Schöneberger konnte sich eine Spitze dabei nicht verkneifen. Der Grund: Der Musiker bringt schon wieder ein Cover raus.

Hamburg - Am Freitag (28. Juli) begrüßten Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) wieder eine illustre Runde in der NDR-Talkshow. Unter anderem waren Schauspieler Matthias Schweighöfer (42), Magier, Gedankenleser und TikTok-Star Dannero (32) und auch Komponist und Rosenstolz-Star Peter Plate (56) zu Gast. Zudem gaben sich Oli P. (44) und seine Frau Pauline die Ehre. Als er seine neue Single vorstellte, riss Schöneberger jedoch Witze darüber.

„Kommt uns allen natürlich ein bisschen bekannt vor“: Barbara Schöneberger witzelt über Oli P.s neuen Song

In dem Format zeigten die Gäste neben guten Gesprächen auch, was sie können. Während der Magier Dannero insbesondere Barbara Schöneberger mit einem Mental-Trick zu verblüffen wusste, sprach Oli P. über seine Musik. In seiner Diskografie sind bekanntlich jede Menge Cover-Songs zu finden. Unter anderem Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ oder Peter Maffays Hit „So bist du“ hat er im Laufe seiner Karriere neu interpretiert. Auch seine neue Single ist wieder ein Cover – was Schöneberger sichtlich amüsierte.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

„Wir hören uns jetzt was an. Wir gucken nämlich einmal kurz rein in das aktuelle Video zu dem Song ‚Nie mehr allein‘, der uns allen natürlich ein bisschen bekannt vorkommt“, kündigte die sympathische Moderatorin Oli P.s neuestes Musikvideo in der NDR-Talkshow an, während sie ihm einen wissenden Blick zuwarf und lachte. Das Lied stammt im Original nämlich von der Band Polarkreis 18 „Wie bitte? Und das von mir?“, witzelte Oli P. sogar selbst über seine ständigen Cover-Versionen, ehe Schöneberger nachlegte: „Ja, ich weiß auch nicht, wie das dieses Mal zusammenging.“

Oli P. und sein Privatleben Oli P., der mit bürgerlichen Namen Oliver Petszokat heißt, heiratete im Jahr 1999 die „Unter uns“-Darstellerin Tatiani Katrantzi. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, der 1991 das Licht der Welt erblickte. Im November 2007 trennte sich das Paar allerdings, 2009 folgte die Scheidung. Seither ist der Sänger mit der einstigen Eiskunstläuferin Pauline Schubert liiert und heiratete sie im August 2014. Gemeinsam betreiben sie ein Delikatessengeschäft für Hunde in Köln.

Bis zu 200 Auftritte im Jahr: Oli P. auch nach 25 Jahren noch megaerfolgreich

Seine Cover-Musik kommt bei den Fans aber durchaus gut an. Auch 25 Jahre nach seiner ersten Single ist Oli P. noch eine Menge unterwegs. „Übers Jahr gerechnet sind es immer so 150 bis 200 Auftritte“, erzählte der Künstler und schwärmte von seinem Beruf: „Ich tobe mich halt aus, ich lasse alles raus. Ich glaube, wenn ich mit der Energie nur zu Hause herumlaufen würde, ist auch schwierig.“

Oli P. stellte bei der NDR-Talkshow seine neue Single vor. Weil es sich dabei schon wieder um ein Cover handelt, konnte sich Moderatorin Barbara Schöneberger eine Spitze nicht verkneifen. © Screenshot / NDR-Talkshow vom 28. Juli 2023 & Screenshot / NDR-Talkshow vom 28. Juli 2023

Dass Barbara Schöneberger kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Das hat sie in der NDR-Talkshow schon mehrfach bewiesen. Auch gegenüber Schlagerstar Matthias Reim leistete sich Schöneberger schon einen frechen Spruch wegen seiner deutlich jüngeren Frau. Verwendete Quellen: NDR / NDR-Talkshow vom 28. Juli 2023