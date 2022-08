Oli P. recyclt „Schlagercomeback“-Bühnenoutfit bei „Immer wieder sonntags“

Nein, Sie sehen nicht doppelt: Oli P. präsentierte seinen neuen Song mit einer Woche Abstand im selben Outfit. © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags und IMAGO/STAR-MEDIA

Oli P. trat beim „Schlagercomeback“ mit seinem neuen Song auf. Nur eine Woche später performte er das Lied bei „Immer wieder sonntags“. Beim Outfit blieb er beim Altbewährten.

Rust - Schlagersänger Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P. (43), präsentierte erst kürzlich beim „Schlagercomeback.2022“ mit Moderator Florian Silbereisen seinen neuen Song „Hey Freiheit (Aloha Heja He)“. Nun trat er damit auch bei Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“ (alles über die ARD-Sendung) auf. Aufmerksamen Zuschauern fiel dabei aber ein Detail auf.

Oli P. präsentiert neuen Song eine Woche später im selbem Hemd

Viele Schlagerstars haben hunderte verschiedene Outfits zur Verfügung und werden hinter den Kulissen von einer Stylistin und Visagistin zurechtgemacht, um vor den TV-Kameras zu glänzen. Oli P. wählte beim „großen Schlagercomeback“ am 23.07.22 ein lockeres Hemd in olivgrün mit Muster zu einer schwarzen Hose. So weit, so gut.

Oli P. sorgte bei „Immer wieder sonntags“ für gute Stimmung. © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags

Allerdings stand er nur etwa eine Woche später, am 31.07.22, mit exakt demselben Outfit erneut auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“. Beide Sendungen werden in der ARD ausgestrahlt und erreichen dabei auch ein sich überschneidendes Publikum an Schlagerbegeisterten, denen die Dopplung direkt auffiel.

„Hemd kenne ich von letzter Woche“: Oli P. tritt in ARD zweimal im selben Outfit auf

Auf Twitter kommentierte ein Zuschauer beispielsweise belustigt: „Das Hemd kenne ich von letzter Woche“. Ob gleiches Outfit oder nicht – der Schlagerstar sorgte mit seinem neuen Lied bei „Immer wieder sonntags“ (alle Sendetermine) auf jeden Fall für gute Laune, das Publikum machte seine Tanzeinlagen auf der Bühne direkt nach und sang bei dem Ohrwurm fleißig mit. Auch nach dem Auftritt stimmte Moderator Stefan Mross mit den Zuschauern den Refrain gleich noch mal an und sagte: „Dazu passt ein kühles alkoholfreies Bier“.

Im Netz spaltete auch der Look von Marie Reim bei „Immer wieder sonntags“ die Meinungen. „Tattoos des Grauens“, hieß es auf Twitter beispielsweise. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags 31.07.22; IMAGO; ARD/Das große Schlagercomeback.2022