Traumquoten: „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ räumt am Samstag zur Primetime ordentlich ab

Von: Volker Reinert

Teilen

Am Samstag begrüßte Schlagerstar Andy Borg zahlreiche Gäste zu seinem „Sommer-Spaß“. Ausgestrahlt wurde die Show im SWR und MDR zur Primetime und erzielte tolle Einschaltquoten.

Rust – Schlagersänger Andy Borg (62) moderierte zum ersten Mal seine beliebte Schlagershow als Live-Open-Air-Event aus dem Europapark Rust unter dem Namen „Sommer-Spaß mit Andy Borg“. Neben „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) empfing der 62-jährige Kult-Sänger unter anderem auch Semino Rossi (61) und DSDS-Gewinner Ramon Roselly (29). Die Einschaltquoten zur Primetime um 20:15 Uhr bescherten den dritten Sendern SWR und MDR, auf denen die Show parallel im TV lief, traumhafte Ergebnisse.

„Sommer-Spaß mit Andy Borg“: Moderator erzählt im IPPEN.MEDIA-Interview von der Idee im Europapark

Eingefleischte Schlagerfans kennen die Europark-Rust-Location, in der Andy Borg sein Open-Air-Moderationsdebüt zum Besten gab. Freund und Kollege Stefan Mross, der sich in einem Podcast über die vielen negativen Schlagzeilen über ihn in den letzten Monaten äußerte und von einer „gezielten Hetzkampagne“ sprach, moderiert dort seit 2005 die ARD-Schlagershow „Immer wieder sonntags“ in den Sommermonaten.

Stefan Mross und Co. zu Gast: „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Borg unter anderem: „Wir haben uns lange und immer wieder umgeschaut, bis dann Stefan die Idee hatte: Macht’s das doch bei uns! Und dann haben wir uns gefreut, weil ganz schnell sogar das Datum feststand und wir am Samstagabend zu unserer Gartenparty ‚Sommer-Spaß‘ einladen können.“ Einen weiteren Grund zur Freude hat der Musiker nach der Show außerdem: Die TV-Ausstrahlung im MDR-Fernsehen zur Primetime weckte ein enormes Zuschauerinteresse.

Diese Interviewfrage nervt Andy Borg so richtig Andy Borg steht schon über 40 Jahre in der Öffentlichkeit. Doch eine Interviewfrage kann der Schlagerstar nicht mehr hören. „‘Denken Sie schon darüber nach, aufzuhören?‘. Das ist eine der wenigen Fragen, die ich tatsächlich nicht beantworten kann, weil ich darüber nicht nachdenke“, verrät er im Interview mit IPPEN.MEDIA. Eine Frage, die er allerdings immer gerne gestellt bekommt, ist: Wie geht es Ihnen? „Und eine Lieblingsfrage, auf die ich immer gerne antworte, ist: Wie es mir geht. Darauf kann ich sehr leicht antworten, mit einem Wort: GUT!

Überragende Einschaltquoten für „Sommer-Spaß mit Andy Borg“

Laut dwdl.de lockte Andy Borg mit seiner Live-Show im SWR und MDR insgesamt über zwei Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum ab drei Jahren vor die Bildschirme. Im SWR schauten im Durchschnitt 1,24 Millionen Menschen den „Sommer-Spaß“, was einem sehr guten Marktanteil von 5,9 Prozent entspricht. Im MDR schauten 920.000 TV-Zuschauer die Schlagersendung mit einer Einschaltquote von 4,3 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde insgesamt ein Marktanteil von 2,7 Prozent gemessen.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross war zu Gast bei „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ im Europark in Rust. Die Sendung holte am Samstag (29. Juli) traumhafte Einschaltquoten für den SWR und den MDR. © SWR/Kerstin Jönsson

Auch ein anderer dritter Sender konnte mit seinem Abendprogramm am Samstag (29. Juli) erneut punkten und enorme Einschaltquoten erzielen. Die NDR-Sendung „Kaum zu glauben! XXL“ mit Kai Pflaume (56) um 21:45 Uhr weckte das Zuschauerinteresse und konnte 1,44 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum ab drei Jahren begeistern und einen Marktanteil von 6,6 Prozent holen. Auch in der Vorwoche am 22. Juli erzielte die NDR-Sendung schon überragende Einschaltquoten. Verwendete Quellen: dwdl.de