Oscars 2021: So funktionieren die Nominierungen des Academy Awards

In Los Angeles werden am Sonntagabend, den 25. April zum 93. Mal die Oscars verliehen. Doch wie funktionieren die Nominierungen des Academy Awards?

Los Angeles – Das Warten hat endlich ein Ende. Nachdem die Oscar-Verleihung Corona-bedingt bereits um zwei Monate nach hinten verschoben wurde, wird am Sonntagabend, 25. April in Los Angeles der wohl wichtigste Filmpreis der Welt verliehen – zum insgesamt 93. Mal. Trotz starker Impffortschritte in den USA gilt es bei der Oscar-Verleihung allerdings viele Hürden zu nehmen: Oscar-Anwärter und prominente Helfer dürfen nur einen Gast mitbringen, alle Anwesenden müssen einen negativen Corona-Test vorlegen sowie Abstandsregeln befolgen und während der Drehpausen Masken tragen.

Doch wie funktionieren die Nominierungen bei den Oscar-Verleihungen? Wer entscheidet darüber, wer einen der heißbegehrten Goldjungs mit nach Hause nimmt und wer am Ende leer ausgeht? Und vor allem, wer weiß vor der Academy-Award-Verkündung am Sonntagabend, den 25. April, wer als Sieger vom Platz geht?