Enttäuschte Fans und mäßige Quoten: Sind langweilige „Die Höhle der Löwen“-Pitches schuld?

Von: Diane Kofer

Teilen

Die zweite Folge von „Die Höhle der Löwen“ verlor im Vergleich zum Auftakt an Zuschauern. Lag das an der starken Konkurrenz oder am Inhalt der Sendung? Viele Fans fanden die Pitches öde.

Köln – Mit „Die Höhle der Löwen“ konnte Vox schon große Erfolge feiern. Seit 2014 läuft die Gründershow auf dem Privatsender und hat schon so manchem Unternehmer bei der Vermarktung und Verbreitung eines innovativen Produkts geholfen. In der zweiten Folge der neuen Staffel gingen die Zuschauerzahlen aber stark zurück. Im Netz kritisieren einige Fans jetzt die Pitches.

„Höhle der Nachhaltigkeit“: „Die Höhle der Löwen“-Fans sind von neuen Folgen enttäuscht

Obwohl die Vox-Show in der werberelevanten Zielgruppe weiterhin punkten kann, schalteten im Vergleich zur Vorwoche rund 300.000 weniger Menschen ein. Laut DWDL sank der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 14 auf 11,8 Prozent – auch in der Gesamtreichweite konnte die Konkurrenz bessere Werte abstauben. Neben dem Drei-Millionen-Special von „Wer wird Millionär?“ oder dem Programm der öffentlich-rechtlichen Sender war zwar mit Einbußen zu rechnen – viele Zuschauer scheinen aber grundsätzlich das Interesse an DHDL zu verlieren.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Unter einem Beitrag auf dem offiziellen „Die Höhle der Löwen“-Account bei Instagram beschweren sich viele Fans über „langweilige“ Szenen in den ersten Episoden. „Was habe ich früher die Löwen verfolgt, aber jetzt ist selten was wirklich Interessantes dabei – und alles sehr, sehr langatmig, also langweilig. Da wird dann lieber genetflixt. Schade“, meldet sich eine Zuschauerin zu Wort. Jemand anderes vermisst aufregende Pitches aus alten Zeiten – mit Ideen für jedermann: „Es müsste mittlerweile ‚Höhle der Nachhaltigkeit‘ heißen. Nicht, dass Nachhaltigkeit negativ zu sehen ist, aber die einfachen Produkte – wie in den ersten Sendungen – werden kaum noch vorgestellt.“

Darum ist Judith Williams in neuer „Die Höhle der Löwen“-Staffel nicht dabei Unternehmerin Judith Williams zählte für viele Fans zu den festen Bestandteilen der Vox-Gründershow. In den Folgen, die 2023 und Anfang 2024 ausgestrahlt werden, pausiert die 51-Jährige aber aus familiären Gründen. Ihre Mutter ist an Krebs erkrankt und Judith Williams möchte deswegen kürzertreten. Bei Sat.1 soll sie aber immerhin mit einer Show zu sehen sein. Quelle: DWDL

Neue Löwen: Fans zerreißen Investorin Tijen Onaran

Schon in der ersten Folge von Staffel 14 war das TV-Publikum hart mit den Investoren ins Gericht gegangen. Nach Judith Williams‘ (51) Aus in der Show feierte Unternehmerin Tijen Onaran (38) ihr Debüt. Obwohl diese vor allem für Female Empowerment steht, und sich auf Deals mit starken Frauen gefreut hatte, bekam sie von den Zuschauern ordentlich Gegenwind. „Unsympathisch, laut, großkotzig“, lautete das harte Urteil.

Viele Fans scheint die Richtung zu stören, in die „Die Höhle der Löwen“ aktuell zielt. „Mittlerweile muss der Deal Hauptsache nachhaltig sein und etwas mit Frauen zu tun haben, egal ob das Produkt gut ist oder nicht“, beschwerte sich jemand. Allerdings gab es auch Kommentare, in denen eine „großartige“ Folge gelobt wurde. Ralf Dümmel (56) ist den Zuschauern in der neuen Staffel als Investor erhalten geblieben. Er verriet jetzt, wie holprig sein Start damals war: Nach seinem ersten Drehtag war er mehr als unglücklich. Verwendete Quellen: Instagram/ diehoehlederloewn.vox, DWDL