Bauer sucht Frau: Schon so weit – Anna Heiser präsentiert Babybauch

Von: Melissa Sperber

Anna Heiser, bekannt durch ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“, ist wieder schwanger. Ihre Fans dürfen sich über ein aktuelles Babybauch-Bild freuen.

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Anna Heiser ist erneut schwanger und freut sich zusammen mit ihrem Mann Gerald und Söhnchen Leon auf den Familienzuwachs. Ihre Fans dürfen gespannt sein, denn Anna ist für ihre Offenheit bekannt und macht bisher auch bei ihrer Schwangerschaft keine Ausnahme – sie berichtet sogar über Trennungsgedanken, wie echo24.de schreibt. Baby-Updates scheinen also gesichert zu sein.

Aktuell macht Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon Urlaub bei ihrer Familie in Polen und gönnte sich zuletzt einige Tage Social-Media-Pause. Und wer kann es ihr verdenken? Schließlich war in den letzten Wochen einiges los bei der hübschen Blondine: Ein Ultraschall bescherte Anna eine Baby-Überraschung und in Polen geriet sie mit ihrer Mutter sogar in eine Polizeikontrolle.

Bauer sucht Frau: „Halbzeit“ bei Anna Heisers Schwangerschaft – neues Babybauch-Bild für Fans

Doch all die Aufregung kann Annas Baby-Vorfreude keinen Abbruch tun! Ihren noch ungeborenen Nachwuchs nennt sie in Instagram Posts liebevoll „mein kleines Würmchen“, während sie Listen mit noch fehlender Babyausstattung schreibt, damit alles perfekt ist, wenn sie ihr kleines Wunder endlich im Arm halten kann.

Und genau dieser Moment rückt immer näher! Denn wie Anna Heiser in einer Instagram Story verrät, ist bereits „Halbzeit“. Dazu postet sie ein Spiegel-Selfie von sich selbst in Jeans und einem weißen Top, ihre rechte Hand hat sie sanft auf ihren Bauch gelegt und lächelt dabei in die Kamera.

Bauer sucht Frau: Anna Heiser postet Babybauch-Selfie in 20. Schwangerschaftswoche

„Guten Morgen. Es ist Halbzeit! Wo ist bitte die Zeit geblieben?“, schreibt die Blondine dazu. Ein Screenshot aus einer Schwangerschafts-App zeigt: Anna befindet sich in der 20. Schwangerschaftswoche – und das „kleine Würmchen“ ist auf halbem Weg zum Bauchnabel.

Bei Anna Heisers Schwangerschaft ist Halbzeit. © RTL/ Screenshot: Instagram anna_m._heiser/ Collage: echo24.de

Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Das wissen die werdende Mama und ihr Mann Gerald bereits. Doch: „Wir möchten aber das noch ein bisschen für uns behalten und es im kleinen Kreise genießen“, schreibt Anna. Das Wichtigste ist, dass es dem Nachwuchs gut geht – und das scheint bis jetzt der Fall zu sein!