Dramatisches Staffelfinale bei „Der Bergdoktor“: Martin Gruber gibt seine Praxis auf

Von: Jonas Erbas

Bei „Der Bergdoktor“ zeichnet sich ein dramatisches Staffelfinale ab: Nachdem sich Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) mit seinem Bruder überworfen hat, droht nun seiner Praxis das Aus.

Ellmau – Die idyllische, ganz und gar friedliche Alpenkulisse, inmitten welcher „Der Bergdoktor“ spielt, trügt, denn in Staffel 16 reiht sich eine dramatische Wendung an die andere. Die neuste Folge (läuft am 9. Februar um 20.15 Uhr im ZDF) stellt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) vor eine schwere Entscheidung, die sein ganzes Leben ändern könnte.

Bruderstreit beim „Bergdoktor“ – Martin Gruber fällt nach Zwist mit Hans folgenschwere Entscheidung

Achtung, Spoiler: Ob sich die Familie Gruber noch einmal zusammenraufen wird, ist angesichts der jüngsten Geschehnisse bei „Der Bergdoktor“ mehr als fraglich: Zwischen den Brüdern Martin und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 50) hat es zuletzt ordentlich gekracht, nachdem der Titelheld dem Landwirt nach Jahren endlich gestanden hat, dass er mit dessen verstorbener Frau Sonja nach New York durchbrennen wollte. Dem Bergdoktor-Bruder blieb nur eine Wahl: Er warf Hans vom Hof.

Weil sich Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) gegen Ende der neuen „Der Bergdoktor“-Folge dazu entschließt, für eine Weile nach New York zu gehen, droht seiner Praxis das Aus (Fotomontage) © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor

Privat steht der Mediziner nun vor dem Nichts. Da kommt ihm eine Einladung nach New York von Franziska (Simone Hanselmann, 43), seiner einstigen Liebe und Mutter seines Sohnes Johann, mehr als gelegen. Anfangs plant der Bergdoktor nur einen kurzen Besuch, doch gegen Ende der Episode „Neuland“ kommt alles ganz anders.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster „Bergdoktor“-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Dramatische Wendung bei „Der Bergdoktor“ – Martin Gruber kehrt seiner Heimat den Rücken

In den letzten Minuten der Folge kracht es zwischen Martin Gruber und seinem Bruder Hans erneut gewaltig. Vor dem Gruberhof kommt es zu einem lautstarken Schlagabtausch, der das ohnehin angeschlagene Verhältnis der beiden Geschwister weiter belastet. „Du hast mir mein ganzes Leben genommen“, brüllt Hans den Bergdoktor aufgebracht an. „Und jetzt haust du endlich ab!“ Die Worte haben gesessen – so sehr, dass Martin Gruber sich dazu entscheidet, ganz nach New York zu ziehen. Seine Praxis in Ellmau dürfte mit diesem Entschluss für immer ihre Pforten schließen.

Noch ist das letzte Wort allerdings nicht gesprochen, denn in Folge 8 folgt das große Staffelfinale der ZDF-Reihe. Dieses wird zeigen, ob der Mediziner seiner Heimat tatsächlich erneut den Rücken kehren wird. Es bleibt also spannend. Die kommenden Folgen werden erneut das treue Millionenpublikum vor den Bildschirm locken, immerhin erfreut sich die Serie großer Beliebtheit. Jüngst verriet „Bergdoktor“-Star Mark Keller (57), welche Frage ihm die Fans am häufigsten stellen. Verwendete Quellen: „Der Bergdoktor“ (ZDF; Staffel 16, Folge 7), zdf.de