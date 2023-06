Primetime-Battle: „Aktenzeichen XY“ stellt gesamte TV-Landschaft in den Schatten

Teilen

Einmal mehr hat die ZDF-Fernsehreihe „Aktenzeichen XY … ungelöst“ jede Menge Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt. Die Sendung mit Rudi Cerne sicherte sich auch den Quotensieg am Mittwochabend.

Karlsfeld – Am vergangenen Mittwochabend (14. Juni) war es Rudi Cerne (64), der die meisten Menschen vor die TV-Bildschirme gelockt hat. 4,74 Millionen Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr in seine ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ein, was einem Marktanteil von 21,6 Prozent entspricht. „Aktenzeichen“ gewann damit am Mittwoch klar das Rennen um die höchste Einschaltquote.

„Besonders zu Herzen ging den Zuschauerinnen und Zuschauern der brutale Mord an einem Bäckerlehrling im Dezember 1990. Der 16-Jährige war nicht nach Hause gekommen, drei Tage später wurde seine Leiche gefunden“, teilte das ZDF am Donnerstag mit.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Kein Quotenerfolg für RTL

Zum Vergleich: Laut „DWDL“ konnte die neue Folge der RTL-Neuauflage von „Der Preis ist heiß“ mit Harry Wijnvoord (74) mit 7,0 Prozent Marktanteil nur durchwachsene Quoten verbuchen. Insgesamt hatten hier 1,50 Millionen eingeschaltet. „RTL Direkt“ und „stern TV“ im Anschluss generierten ebenfalls nur 9,9 beziehungsweise 10,2 Prozent.

Besser lief es für Das Erste, wo „Der Mann auf dem Baum“ zur Primetime um 20:15 Uhr gezeigt wurde. Die Komödie von 2011 mit Jan Josef Liefers (58) brachte es auf 2,75 Millionen Zuschauende, was einem Marktanteil von 12,5 Prozent entspricht.

An „Aktenzeichen XY … ungelöst“ kam am Mittwochabend niemand vorbei © Sina Schuldt/dpa

„Aktenzeichen XY … ungelöst“ seit 60 Jahren im TV

1967 wurde die erste Ausgabe von „Aktenzeichen XY … ungelöst“ im ZDF ausgestrahlt. Ziel der Sendung ist es, reale Verbrechen aufzuklären. Das Format zählt zu den ältesten des ZDF. Rudi Cerne fungiert seit 2002 als Moderator. Im TV steht indes schon der nächste Kracher an: RTL plant offenbar ein „Supertalent“-Comeback – möglicherweise ohne Dieter Bohlen (69)! Verwendete Quellen: DWDL