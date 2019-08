Promi Big Brother 2019: Janine Pink denkt schon an Kinder - Tobias Wegener redet aber ganz anders

Janine Pink hat „Promi Big Brother“ 2019 gewonnen. Im Interview verrät sie, wie sie sich fühlt und was es mit ihrer Liebe zu Tobi Wegener auf sich hat.

Update vom 24. August 2019, 16.08 Uhr: So schnell können zwei Wochen vergehen. Nachdem die Fans von „Promi Big Brother“ ihre Lieblinge vierzehn Tage lang während ihrer Zeit in Deutschlands berühmtestem TV-Container beobachten konnten, steht nun die strahlende Siegerin der Sat.1-Show fest: Janine Pink hat mit ihrer frechen Art und lockeren Zunge nicht nur die Herzen der Zuschauer erobert, sondern offenbar auch das ihres Camp-Mitbewohners Tobi Wegener. Nach ihrem Auszug verrät die „Köln 50667“-Darstellerin nun, wie es bei ihr nicht nur in Sachen Liebe weitergehen soll.

Nach Promi Big Brother 2019: Janine Pink will mit Tobias Wegener in den Urlaub fahren

So ganz realisiert scheint sie ihren Sieg aber trotzdem noch nicht zu haben: „Ich kann das immer noch nicht glauben“, staunt Janine im Bild-Interview. Doch Erholung nach dieser Nerven-Zerreißprobe steht bereits an, denn Janine will erstmal in Urlaub fahren. Allerdings nicht alleine, denn Tobias Wegener soll sie begleiten. So wolle sie einen Teil ihrer Siegesprämie von 100 000 Euro auch für einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Auserwählten ausgeben. Mit dem Rest wird sie ihren Liebsten Geschenke machen und für Tiere spenden.

Janine Pink und Tobi Wegener: Was läuft zwischen den beiden nach Promi Big Brother?

„Wir gehen gemeinsam hier weg“, verrät Janine nach ihrem Sieg. Klingt, als wäre durchaus mehr zwischen den beiden. So gesteht die 32-Jährige, von ihrer Seite sei das Ganze „sehr ernst“: „Wenn wir das hier drinnen übestanden haben, schaffen wir das auch draußen.“ So könne sich Janine mit ihrem Tobi sogar weitere Projekt vorstellen - Familienplanung inklusive: „Ich denke auch, Tobi wäre ein guter Papa“, so die Schauspielerin zur Bild. Alles in allem hört sich das nach einer süße Liebeserklärung an, die allerdings umso romantischer sein könnte, hätte ihr vermeintlicher Traummann unmittelbar nach seinem Auszug nicht ein eher ernüchterndes Interview gegeben (siehe unten).

Promi Big Brother 2019: Tobias und Janine - Wie echt ist diese Liebe? Überraschende Aussage

Update von 8.10 Uhr: Bei Promi Big Brother waren Siegerin Janine Pink und der Drittplatzierte Tobias Wegener unzertrennlich. Bleibt am Ende die Frage: Wie echt ist diese Liebe? „Liebe ist ja ein bisschen übertrieben. Man muss erst mal raus und dann sehen", sagte der „Love Island“-Darsteller bei „Promi Big Brother 2019 - Die Late Night Show“. Er betonte, er sei in Liebesdingen sehr vorsichtig.

„Promi Big Brother“-Finale 2019: Janine Pink gewinnt

Update vom 24. August: Janine Pink hat die Sat.1-Show „Promi Big Brother“ gewonnen. Die 32-jährige Darstellerin der RTL-II-Serie „Köln 50667“ setzte sich im Finale bei der letzten Telefonabstimmung der Zuschauer gegen den Sänger und RTL-Dschungelkönig Joey Heindle (26) durch. Damit kassiert die gebürtige Leipzigerin nun 100.000 Euro Preisgeld. „Das gibt's doch nicht“, sagte sie nach der Entscheidung fassungslos - und naschte immer wieder nervös von den Resten des Buffets im isolierten „Big Brother“-Camp, bevor auch sie in die Freiheit entlassen wurde.

„Ich komme gerade gar nicht klar. Ich brauche erstmal eine Woche“, fasste sie später ihre Gefühle in Worte. Während der Show hatte Janine Pink viel Gesprächsstoff geliefert, weil sie mit einem anderen Kandidaten dieser Staffel zusammengefunden hatte. „Love Island“-Teilnehmer Tobias Wegener (26) und sie hatten vor laufender Kamera ein Paar gebildet.

Update 22.28 Uhr: Da waren es nur noch zwei Kandidaten! Tobi Wegener musste nun das Camp verlassen, damit fällt die Entscheidung zwischen Joey Heindle und Janine Pink.

„Promi Big Brother“-Finale 2019: Viertplatzierte steht fest

Update 21.45 Uhr: In der mehrstündigen Finalshow von „Promi Big Brother“ ist die erste Entscheidung gefallen: Theresia muss das Camp als vierte Siegerin verlassen. Auf den Armen trägt sie ihr Mitstreiter Tobi Wegener zum Ausgang des Luxuscamps. Er sowie Joey Heindle und Janine Pink haben weiterhin die Chance auf den Sieg beziehungsweise die damit verbundene Prämie von 100 000 Euro. Theresia dagegen scheint stolz auf ihren vierten Platz. Wiedervereint mit den anderen Kandidaten der Show, die sie im Sat.1-Studio erwarteten, stand erstmal großes Knuddeln auf dem Programm.

Finale von Promi Big Brother 2019: Das sind die Finalisten

Update vom 23. August: Da waren es nur noch vier! Die Suche nach dem Sieger von Promi Big Brother 2019 geht weiter. Nun ist zumindest klar, wer es nicht mehr werden kann: Die Zuschauer mussten am Donnerstagabend zwischen Theresia Behrend Fischer und Almklausi entscheiden.

Zuvor hatten sie von den übrigen Kandidaten - und nun Finalisten - die meisten Nominierungen erhalten. Die Fans wählten schließlich Theresia ins Finale, sie folgt Joey Heindle, Janine Pink und Tobi Wegener. Almklausi musste dagegen seine Koffer packen.

Wer gewinnt die Staffel? Am Freitag ab 20.15 Uhr gibt es die Entscheidung bei SAT1.

Promi Big Brother 2019: Wer ist raus? SIE muss Camp verlassen - Halbfinale steht

Update vom 22. August: Sieben sind raus, fünf sind noch dabei - der derzeit wohl „berühmteste“ Campingplatz Deutschlands leert sich weiter. Am Mittwochabend musste ein weiterer Promi-Big-Brother-Kandidat nach Hause.

Zunächst mussten der Luxusbereich mit Joey Heindle, Tobi Wegener und Janine Pink gegen das Zeltlager mit Almklausi, Theresia Behrend Fischer und Lilo von Kiesenwetter in einem Duell gegeneinander antreten. Beim „Tintenfische-Angeln“ setzte sich der Luxusbereich durch und war somit vor einer Nominierung geschützt.

Letztlich standen der Almklausi und von Kiesenwetter vor dem Aus, der Zuschauer traf schließlich die Entscheidung - die Seherin musste das Zeltlager verlassen. Somit steht das Halbfinale: Joey, Tobi, Janine, Almklausi und Theresia sind noch dabei.

Promi Big Brother 2019: Offene Nominierung sorgt für Stimmung - Sie musste Camp verlassen

Update vom 21. August: Seit fast zwei Wochen kämpfen mehr oder weniger bekannte Prominente im Container von Big Brother um den Sieg der aktuellen Staffel. Am Dienstagabend musste nun ein weiterer Kandidat das Projekt verlassen. Nachdem sich die Bewohner zum ersten Mal offen von Angesicht zu Angesicht nominieren mussten, durften Zuschauer zwischen Joey Heindle und Sylvia Leifheit entscheiden. Die Nominierung sorgte prompt für Stimmung, nicht jedem schien das Prozedere zu gefallen.

Doch für Sylvia Leifheit reichen die Zuschauerstimmen nicht! Sie musste noch am Dienstagabend das Haus verlassen. Der am Montagabend kollabierte Almklausi konnte nach einer Nacht im Krankenhaus jedoch wieder zu den anderen Bewohnern dazustoßen.

Update vom 20. August: Gleich zwei Bewohner mussten den wohl berühmtesten TV-Container Deutschlands am Montagabend verlassen. Nachdem Ginger Wollersheim zunächst mit Schwangerschafts-Gerüchten von sich Reden machte, durfte die 33-Jährige anschließend ihre Koffer packen. Wirklich traurig sah die Frau von Bert Wollersheim dabei jedoch nicht aus.

Nominiert wurden zunächst „Köln 50667“-Schauspielerin Janine und YouTuber Chris. Die Zuschauer wählen ihn dann auch prompt raus.

Promi Big Brother 2019: Wer ist raus? Jürgen Trovato muss Camp verlassen

Update vom 19. August: Nach Zlatko erwischte es am Sonntag Jürgen. Der TV-Detektiv stand zusammen mit Love-Island-Star Tobias Wegener auf der Abschussliste. Noch bevor die Entscheidung verkündet wurde, erklärte er: „Ich packe schon mal meine Sachen.“ Hätte es Tobias getroffen, hätte vermutlich auch Campingplatz-Freundin Janine Pink ihre Koffer gepackt.

„Promi Big Brother“ mit dem zweiten Auszug: Wer ist raus? Wer wurde nominiert?

Update vom 18. August 2019: Nachdem bereits am Freitag für viele Bewohner und Zuschauer überraschend Eva den Promi-Container verlassen musste, dürfte der Auszug vom Samstagabend endgültig für Entsetzen sorgen. Sowohl Zlatko als auch Jürgen Trovato sammeln bei den Bewohnern die meisten Nominierungsstimmen. Doch die Zuschauer entscheiden dann: Publikumsliebling Zlatko muss das Haus verlassen.

Fans denken über den Auszug der „Big Brother“-Legende zwiegespalten. „Er hätte vielleicht allen so gut in Erinnerung bleiben sollen, wie er die erste Staffel damals verlassen hat“, „Größte Enttäuschung für mich. Das ist nicht mehr der Zlatko den ich vor 19 Jahren gefeiert habe. Er hat komplett seinen Humor verloren“ und „Ohne Zlatko wird es langweilig“ ist auf dem Facebook-Profil von „Promi Big Brother“ zu lesen.

Erster Auszug bei „Promi Big Brother“ 2019: Wer ist raus? Wer wurde nominiert?

Update vom 17. August: Seit sieben Tagen hausen zwölf deutsche Stars im Promi Big-Brother-Container. Seit gestern ist die Schonfrist vorbei. Wie in jedem Jahr dürfen die Bewohner sich wieder gegenseitig nominieren. Die Camper mit den meisten Stimmen stehen dann auf der Abschussliste und können durch die Zuschaueranrufe gerettet werden. Nominiert wurden Janine Pink - mit der niemand gerechnet hatte - und Evanthia Benetatou - die bei vielen auf der Abschussliste stand - mit jeweils drei Nominierungen. Die Show verlassen musste die Ex-Bachelor-Kandidatin Eva.

„Promi Big Brother“ 2019: Welcher Kandidat ist raus? Wer ist weiter dabei?

News vom 16. August: Auch in diesem Jahr stehen die Kandidaten von „Promi Big Brother“ wieder zwei Wochen lang unter Dauerbeobachtung. Die Kamera hält 24 Stunden am Tag drauf, egal ob beim Schlafen, Essen oder in ganz intimen Situationen. Die erste Folge der nun schon siebten Staffel startete am 9. August bei SAT.1, durch die Sendung führen wie auch im letzten Jahr wieder die SAT.1-Frühstücksfernsehen-Moderatoren Marlene Lufen (48) und Jochen Schropp (40). Besonders spannend wird es für die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder wenn es heißt: Wer ist raus bei „Promi Big Brother“?

„Promi Big Brother“ 2019: Wer ist noch im Camp mit dabei?

Kandidat Janine Pink

„Promi Big Brother 2019“: Wer ist raus aus dem Camp?

Wer ist raus bei „Promi Big Brother“? Und wer darf bleiben? Ab 16. August nominiert jeder Mitbewohner der SAT.1-WG jeden Tag einen Teilnehmer, der seiner Meinung nach die Show verlassen soll. Den jeweiligen Namen halten die Kandidaten streng geheim und teilen ihn im Sprechzimmer nur den Ohren von „Big Brother“ mit. Doch das letzte Wort haben die TV-Zuschauer: Die entscheiden per Telefonvoting, welcher der meistgenannten Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ rausfliegt und die SAT.1-Show verlassen muss.

Kandidat ... hat „Promi Big Brother“ verlassen am: Joey Heindle 23. August 2019 Tobi Wegener 23. August 2019 Theresia Behrend Fischer 23. August 2019 Almklausi 22. August 2019 Lilo von Kiesenwetter 21. August 2019 Sylvia Leifheit 20. August 2019 Chris Manazidis 19. August 2019 Ginger Costello Wollersheim 19. August 2019 Jürgen Trovato 18. August 2019 Zlatko Trpkovski 17. August 2019 Eva Benetatou 16. August 2019

Vorbericht zu „Promi Big Brother“ 2019: Das sind die Kandidaten

Wer ist dabei? Lange brodelte die Gerüchteküche: Wer sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2019? Nach und nach sickerten die erste Namen der nur teilweise bekannten Stars und Sternchen durch. Theresia Behrend Fischer (27) ist vielleicht noch einigen aus der „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel von 2019 bekannt. Zur Erinnerung: Das Model heiratete seinen 27 Jahre älteren Freund Thomas im Finale. Zwar nicht offiziell, denn weder Standesbeamter noch Priester waren dabei, doch sehr pompös. Die richtige Trauung holte das Paar einen Tag nach dem Finale auf dem Standesamt Düsseldorf nach.

Janine Pink (32), die bei der Reality-Soap „Köln 50667" vor der Kamera stand, sitzt ebenfalls im PBB-Haus. Mit bürgerlichem Namen heißt die 32-Jährige Janine Meißner. Bei „Promi Big Brother" bekommt sie 2019 die Chance, ihre Bekanntheit noch etwas zu steigern, genauso wie Youtuber Chris Manazidis (32). Der Ruhrpottler wird vor allem den jüngeren Zuschauern ein Begriff sein. Auf dem Youtube-Channel „Bullshit-TV" ist er regelmäßig zu sehen.

„Promi Big Brother“ 2019: Joey Heindle und Jürgen Trovato sind auch mit dabei

Mit von der Partie sind auch der musikalische Dschungelkönig Joey Heindle (26), Lilo von Kiesenwetter (65), die Seherin der Promis, und Eva Benetatou (27), „Bachelor“-Kandidatin von 2019. Auch den muskulösen Body von Influencer und „Love-Island“-Teilnehmer Tobi Wegener (26) können die Zuschauer in den Live-Shows bei „Promi Big Brother“ 2019 bestaunen, ebenso wie Ginger Costello Wollersheim (33), die Frau des ehemaligen Rotlichtkönigs Bernd Wollersheim. Ob Deutschlands bekanntester Fernseh-Detektiv Jürgen Trovato (57), den die WG-Mitbewohner im Camp liebevoll „Jürgen Trivago“ nennen, einige Geheimnisse ans Licht bringen wird, bleibt noch abzuwarten.

+ TV-Detektiv bei „Promi Big Brother“ 2019: Jürgen Trovato wird von den anderen Kandidaten Jürgen Trivago genannt. © dpa / Marc Rehbeck

Überraschungs-Kandidat bei „Promi Big Brother“ 2019: Zlatko macht mit

Der Einzug der Kandidaten ins PBB-Haus startete mit einer Überraschung. SAT.1 sorgte für DIE Sensation des TV-Abends mit einem Ex-Teilnehmer: Zlatko ist wieder da! Der Kfz-Mechaniker aus Nattheim in Baden-Württemberg war im Jahr 2000 einer der TV-Lieblinge in der allerersten „Big Brother“-Staffel. Damals sorgte die angebliche Freundschaft mit BB-Mitbewohner Jürgen Milski für Top-Quoten. Sogar eine gemeinsame Single nahmen die beiden auf, „Großer Bruder“ wurde ein Nummer-eins-Hit. Doch: Alles Fake, enthüllte Zlatko live im TV gleich nach seinem Einzug bei „Promi Big Brother“ 2019 in der frisch gegründeten WG. Als Reaktion darauf revanchiert sich „Kumpel“-Jürgen mit einem vermeintlichen Foto von sich und „Sladdi“.

Aktuell scheint Zlatko in der Gunst des TV-Publikums ganz weit vorn zu liegen, er durfte als Erster das Luxus-Camp beziehen. Ob er 2019 gute Chancen hat, bei „Promi Big Brother“ als Sieger aus dem SAT.1-Format hervorzugehen? Und wer ist zuerst raus bei PBB? Nach seinem Auszug aus der „Big Brother“-WG und der Hitsingle mit Jürgen Milski wurde es damals schnell ruhig um Zlatko. Darum hat er nach 19 Jahren beschlossen, wieder bei „Promi Big Brother“ mitzumachen.

„Promi Big Brother“ 2019: Wann und wo läuft das Kult-Format?

Die siebte Staffel des Kult-Formats „Promi Big Brother“ läuft seit dem 9. August auf SAT.1. Zu sehen gibt es alle Live-Shows auf SAT.1 sowie die Late Night Shows bei Sixx. Hier sehen Sie alle PBB-Sendetermine auf einen Blick.