Promi-Darts-WM sorgt vorab für Aufregung: Fans lästern fies über Kandidatin „Möge der Shitstorm beginnen“

Auch in diesem Jahr lädt Pro7 wieder zur „Promi-Darts-WM“. Doch vor allem der Blick auf die Kandidatenliste lässt die User im Netz schon vorab böse lästern.

Auch in diesem Jahr zeigt Pro7 wieder die „Promi-Darts-WM“.

Dabei sein werden unter anderem Pascal Hens, Luca Toni und Sarah Harrison.

Viele User lästern allerdings schon im Vorfeld böse.

Bonn - „An die Pfeile. Fertig. Los!“ In den sozialen Netzwerken wird die „Promi-Darts-WM“ auf Pro7 bereits groß beworben. Doch noch bevor die ersten Pfeile auf der Zielscheibe landen können, geht es im Netz bereits rund - und das nicht nur aus Vorfreude. So wird bereits im Vorfeld böse über einige der prominenten Kandidaten hergezogen. Eine bekommt dabei besonders ihr Fett weg.

„Promi-Darts-WM“ 2020 bereits vom Publikum erwartet

„Dann wissen wir, was angeschaut wird“, warten zahlreiche treue Fans bereits sehnsüchtig auf den Beginn der diesjährigen Ausgabe der „Promi-Darts-WM 2020“. „Das gucken wir jedes Jahr mit meinen Eltern“, kündigen manche noch ganz freudig das Fortleben einer offensichtlich altbewährten Familien-Tradition an, während andere das Ganze schon wesentlich pragmatischer sehen: „Möge der Shitstorm beginnen“, prophezeien sie noch weit vor dem eigentlich Sendestart - und sollen damit Recht behalten. So ist es vor allem die Liste der prominenten Darts-Spieler, von Daniel Boschmann über Frank Buschmann, bis hin zu Sarah Harrison, die viele Lästermäuler auf den Plan ruft.

Sarah Harrison bei der „Promi-Darts-WM“? - User lästern in den sozialen Netzwerken

„Die Dart-Profis sind bekannter als eure Gastpromis“, lachen die Kritiker schon im Vorfeld und haben sich dabei besonders auf eine eingeschossen: Sarah Harrison. Während die Influencerin ebenfalls bei der Pro7-Show antreten wird und mit ihren Dartpfeilen zielt, zielen bereits viele Stänkereien im Netz vor allem auf sie ab. Auf der Facebook-Seite des Senders wird sie noch ganz groß als Sarah „The Hurricane“ Harrison angekündigt, doch das kommt nicht bei allen sonderlich gut an.

So lachen die Fans bereits „der Kampfname“ und stänkern gleich weiter: „Ich glaube, sie denkt, das ist ein Schönheitswettbewerb“, heißt es zum Beispiel. „Wieso nimmst du eigentlich daran teil, wenn du kein wirklicher Profi darin bist?“, fragen manche noch skeptisch, während andere meinen, die Antwort bereits zu kennen: „Du machst mit, dass du noch mehr Abonnenten bekommst und wegen der Geldmacherei und Promis seid ihr auch nicht“, unterstellen die User der Influencerin beispielsweise auf deren Instagram-Account, auf dem sie schon fleißig Werbung für das Pro7-Format gemacht hatte.

Luca Toni und Fallon Sherrock als Favoriten bei der „Promi-Darts-WM“ 2020?

Doch auch nicht alle männlichen Kandidaten kommen beim Publikum sonderlich besser an. „Ein Fußballer nach dem anderen. Die werden ganz schön überfordert sein, jetzt plötzliche eine richtige, anspruchsvolle Sportart ausüben zu müssen“, lachen die User bereits mit Blick auf die diesjährige Teilnahme von Max Kruse und Luca Toni. Wobei gerade letzterer nicht nur während seiner Zeit beim FC Bayern München Sympathien gewonnen hat, sondern offenbar auch bei den Fans des Profi-Dart-Spielers Fallon Sherrock einen Stein im Brett zu haben scheint.

So heißt es trotz aller witzelnden Kommentare: „Du bist super Fallon Sherrock, vor allem auch noch mit Luca Toni. Ich freue mich schon darauf.“ Ob die beiden scheinbaren Zuschauer-Lieblinge tatsächlich auch die höchsten Gewinn-Chancen haben, muss sich allerdings erst noch zeigen. Die „Promi-Darts-WM“ läuft am 04. Januar 2020 ab 20.15 Uhr auf Pro7.