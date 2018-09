ProSieben wirft Prime-Time-Show nach erster Folge aus Programm - und das erweist sich als richtig

Nach nur einer Ausgabe hat der Privatsender ProSieben eine für vier Folgen geplante Spieleshow wieder aus dem Programm genommen. Offenbar die richtige Entscheidung.

München - Vor kurzem kündigte es ProSieben an: Von August bis Weihnachten wollte der Privatsender jeden Samstagabend mit einer Show zupflastern. Dazu gehörte auch das neue Format „Time Battle - Kämpf um Deine Zeit“ mit dem Moderationsgespann Janin Ullmann und Christian Düren, das erstmals am 25. August um 20.15 Uhr zu sehen war.

ProSieben nimmt Spielshow kurzfristig wieder aus dem Programm

Vier Folgen der Spielshow waren geplant und bereits produziert, doch die Einschaltquoten der ersten Ausgabe waren mit gerade mal 0,60 Millionen Zuschauer (2,5 Prozent Marktanteil) offenbar dermaßen schlecht, dass sie Show direkt wieder aus dem Programm flog und zur Primetime stattdessen ein Film gezeigt wurde.

Aus nach nur 1 Folge: ProSieben trennt sich von glückloser Show #TimeBattle. https://t.co/oFyYYaKsvA — Quotenmeter (@quotenmeter) 27. August 2018

Statt „Time Battle“ bekamen die Zuschauer am Samstagabend den Science-Fiction-Streifen „Transformers 3“ zu sehen. Offenbar die richtige Entscheidung: Damit konnte ProSieben immerhin 1,01 Millionen Menschen (4,0 Prozent), also rund 400.000 Zuschauer mehr, vor den Bildschirm locken.

ProSieben-Zuschauer verreißen „Time Battle“ auf Twitter

Schon auf Twitter zeichnete sich am vorangegangenen Samstag ab, dass die Show bei den Zuschauern nicht so richtig ankommen will. „Time Battle langweilt mich bisher zu Tode“ oder „Selten so eine dumme Show gesehen“ waren nur zwei von mehreren wenig begeisterten Kommentaren.

Vielleicht bin ich etwas voreilig, aber #TimeBattle langweilt mich bisher zu Tode — Wenke ‍♀️ (@wenked) 25. August 2018

Wenig Lob gab es auch von TV-Kritiker Oliver Kalkofe:

#TimeBattle #Pro7 entdeckt die dritte Dimension der Langeweile! Eigentlich nette Idee, aber selten so geschnarcht, die geleckten Smiley-Friendly-Pupsluft-Moderatoren aus der bekannten Boredom-Backstube, frisch und unterhaltsam wie eine Handvoll Staub. #VollVergeigt #BoringAsHell — Oliver Kalkofe (@twitkalk) 25. August 2018

Dabei war das Regelwerk von „Time Battle“ eigentlich recht vielversprechend: In jeder Runde sollte in einem Spiel die Zeit erkämpft werden, in der es dann eine Quizaufgabe zu lösen galt. Gespielt wurde in Zweierteams bis zu fünf Runden. Als Hauptgewinn waren 50.000 Euro ausgelobt.

In einer Presseerklärung hieß es in der vergangenen Woche, die „glücklose Show „Time Battle - Kämpf um deine Zeit!“ werde „auf unbestimmte Zeit verschoben“. Ob sie allerdings tatsächlich noch einmal den Weg ins TV-Programm zurückschafft, darf bezweifelt werden.

Mit dem angekündigten Spielshow-Marathon geht es erst am 22. September mit „Schlag den Henssler“ gefolgt von „Die Beste Show der Welt“ weiter. Bis dahin zeigt ProSieben statt „Time Battle“ erneut Hollywood-Filme. Am kommenden Samstag läuft „X-Men: Der letzte Widerstand“ und eine Woche später sehen die Zuschauer dann „The Dark Knight“.

