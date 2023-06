Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ und ZDF-Doku „Terra X“ hat klaren Sieger

Von: Melanie Habeck

Am Dienstag musste sich die ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ gegen die ZDF-Doku „Terra X“ behaupten. Ein Format lag in der Zuschauergunst dabei deutlich vorne.

Leipzig/Mainz – Seit 2006 fiebert das Publikum in der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ mit den beruflichen und privaten Herausforderungen von Dr. Susanne Mertens mit. Auch in der achten Staffel feiert die Sendung um Schauspielerin Elisabeth Lanz (52) nach wie vor große Erfolge. Die ZDF-Doku „Terra X“ musste sich am Dienstagabend (27. Juni) daher gegen starke Konkurrenz behaupten: Hatte das History-Special „Ein Tag in der DDR – Der Trabi-Krimi“ überhaupt eine Chance?

ARD gegen ZDF: „Tierärztin Dr. Mertens“ siegt im Quotenduell gegen „Terra X“

Nachdem sich „Tierärztin Dr. Mertens“ zuletzt mit dem DFB-Testspiel gegen Kolumbien messen musste, schickte die ARD in dieser Woche eine besonders mitreißende Folge ins Quotenduell. In der Episode „Loslassen“ ging es gleich um zwei tierische Notfälle, mit denen die ARD-Serie die Zuschauer mächtig fesseln konnte. Laut DWDL-Zahlenzentrale verfolgten insgesamt 4,20 Millionen Zuschauer die Ausgabe. Damit setzte sich die Sendung klar gegen die ZDF-Doku „Terra X“ durch, die mit dem History-Special „Ein Tag in der DDR – Der Trabi-Krimi“ 2,44 Millionen Menschen erreichte.

Für die ZDF-Doku sind die Einschaltquoten von Dienstagabend allerdings nicht als Pleite zu werten: Vielmehr stellte „Terra X“ unter Beweis, dass es in der Primetime durchaus mit der privaten Konkurrenz mithalten kann. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,7 Prozent – und somit vor VOX („Zum Schwarzwälder Hirsch – Ein Jahr danach; 9,6 Prozent) und RTL („Duell der Brüder – Die Geschichte“; 7,8 Prozent).

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

ARD auf Erfolgskurs: Auch „In aller Freundschaft“ im Quotenrausch

Auch nach der neuen Folge von „Tierärztin Dr. Mertens“ konnte das ARD-Programm beim Publikum punkten, denn für „In aller Freundschaft“ lief es aus Quotensicht sogar noch ein bisschen besser. So erzielte die Arztserie aus Leipzig eine Gesamtreichweite von 4,46 Millionen Zuschauer.

Die neue Folge von „Tierärztin Dr. Mertens“ musste sich im Quotenduell gegen ein History-Special der ZDF-Doku „Terra X“ beweisen. Die ARD-Serie lag dabei mit 4,20 Millionen Zuschauern vorne. © ARD/Saxonia Media; Oliver Halmburger/ZDF

Es ist nicht verwunderlich, dass „Tierärztin Dr. Mertens“ beim Publikum so gut ankommt. In der achten Staffel geht es nicht nur wie gewohnt dramatisch zu, sondern der Cast trumpft auch mit neuen, aber durchaus bekannten Gesichtern auf. So stehen seit 2023 auch Dominik Weber (38) und Muriel Bielenberg (28) für die ARD-Serie vor der Kamera: Bevor die beiden zum Ensemble von „Tierärztin Dr. Mertens“ gehörten, waren sie in „Die jungen Ärzte“ zu sehen, dem Ableger von „In aller Freundschaft“. Verwendete Quellen: dwdl.de