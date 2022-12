Quotenflop für Florian Silbereisen: „Schlager des Jahres“ lockt kaum Zuschauer vor den TV

Von: Jonas Erbas

Am Mittwochabend führte Florian Silbereisen durch „Die Schlager des Jahres 2022“. Doch die Best-of-Show lockte nur wenige Fans vor den Fernseher. Das erhoffte Publikum blieb aus.

Leipzig – Für Florian Silbereisen (41) geht ein eigentlich erfolgreiches Jahr vergleichsweise unrühmlich zu Ende: Denn obwohl der 41-Jährige mit seinen Volksmusiksendungen und bei „Das Traumschiff“ sonst ein Millionenpublikum vor den Fernseher lockt, schnitt sein diesjähriger „Schlager des Jahres“-Rückblick eher mäßig ab.

Florian Silbereisens „Schlager des Jahres 2022“ enttäuschen – alte Clips und müde Witze

Der Schlager in Deutschland präsentierte sich auch 2023 durch und durch erfolgreich: „Layla“ bewegte das Land, Helene Fischer (38) gab in München das größte Konzert ihrer Karriere und etliche Alben landeten einmal mehr auf den Spitzenpositionen der Charts. Gemeinsam mit Andy Borg (62) und Ross Antony (48) ließ Florian Silbereisen am Mittwochabend (28. Dezember) im MDR deshalb das Jahr noch einmal Revue passieren – auch wenn der Rückblick eher bruchstückhaft ausfiel.

Für „Die Schlager des Jahres 2022“ wurden, wie schon im Vorjahr, lediglich Clips aus der Konserve noch einmal aufgewärmt, die dann von Florian Silbereisen und Co. eher oberflächlich besprochen wurden. Die Sendung, die vor der Corona-Pandemie noch mit Live-Publikum in weitaus größerem Rahmen stattfand, plätscherte eher vor sich hin, während sich Witz an Witz und Clip an Clip reihten. Dass dieses Konzept nicht aufgeht, zeigte sich auch an den Zuschauerzahlen.

Quotenflop für Florian Silbereisen – „Schlager des Jahres“ zieht immer weniger Zuschauer an

Wie schlagerfieber.de berichtet, sollen gerade einmal 400.000 Zuschauer für „Die Schlager des Jahres 2022“ eingeschaltet haben. Die mehr als zweieinhalbstündige Sendung mit Florian Silbereisen dürfte damit weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein, immerhin zog das Format in den Vorjahren noch ein Millionenpublikum an. Tagessieger wurde der ZDF-Krimi „Stubbe – Ausgeliefert“ mit 6,51 Millionen Fernsehzuschauern, so dwdl.de.

Doch auch andere Volksmusiksendungen kommen bei manch einem aktuell nicht gut weg: Erst kürzlich lachten Fans über Stefan Mross‘ und Anna-Carina Woitschacks Paarauftritt bei Carmen Nebel. Verwendete Quellen: „Die Schlager des Jahres 2022“ (MDR), schlagerfieber.de, dwdl.de