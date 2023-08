Quotenkampf am Dienstagabend: RTL vernichtet Konkurrenz zur Primetime

Von: Volker Reinert

RTL konnte am Dienstag eindeutig das Quotenduell um 20:15 Uhr bei der jüngeren Zielgruppe im Vergleich mit anderen Privatsendern gewinnen. Interessant: Der Sender verlor gleichzeitig eindeutig zur Vorwoche.

Köln - Am Dienstag (8. August) konnte der Sender RTL bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bessere Einschaltquoten holen als die Konkurrenz-Privatsender. Verblüffend, da die dritte Folge der Renovierungssendung „Wettkampf in 4 Wänden“ auch herbe Verluste einstecken musste.

RTL holt Primetime-Sieg der Privatsender in der jungen Zielgruppe trotz Verluste

Die Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ war schon vor ihrer Ausstrahlung in aller Munde. So sind unter anderem Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) Teilnehmer der Show, die nach dem Fremdgeh-Skandal das erste Mal gemeinsam vor der Kamera stehen. Im Vorfeld wurde auch bekannt, dass der Stiefvater von Reality-Star Daniela Katzenberger (36) eigentlich mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) an der Show teilnehmen sollte - doch nach der Trennung der Mallorca-Auswanderer wurde Iris Klein durch Yvonne Woelke ersetzt.

Im Vergleich zu den zwei Vorwochen verlor die Sendung zum erneuten Mal das Interesse des Fernsehpublikums, wie dwdl.de berichtet. Lediglich 400.000 Menschen in der jungen Zielgruppe schalteten den Kölner Privatsender ein. Mit einem Marktanteil unter der 10-Prozent-Marke von 8,7 Prozent dürfte RTL nicht sonderlich zufrieden sein, dennoch lag „Wettkampf in 4 Wänden“ deutlich vor den anderen Privatsendern und belegte immerhin Platz 7 in den meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe.

Interessant: Die zur RTL-Mediengruppe gehörenden Sender VOX und RTLzwei konnten sich in den meistgesehenen Sendungen des Tages mit ihren Formaten „Hot oder Schrott - Die Allestester (0,31 Millionen Zuschauer, Platz 16) und „Hartz und herzlich“ (0,27 Millionen Zuschauer, Platz 23) auch vor Kabel Eins, ProSieben und Sat.1 positionieren, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

ProSieben schmiert mit Gameshow-Wiederholung gnadenlos ab

In den Sommermonaten entschieden sich die Programmverantwortlichen von ProSieben mit einer erneuten Ausstrahlung der „Stapelshow“ mit Matthias Opdenhövel (52) zur Primetime. Die erste Folge der Wiederholung aus dem Jahr 2022 sahen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lediglich 0,26 Millionen Menschen. Damit landete die Spielshow auf Platz 24 der meistgesehen Sendungen des Tages in dieser Zielgruppe und deutlich hinter RTL.

RTL verliert mit „Wettkampf in 4 Wänden“, bei dem unter anderem Yvonne Woelke und Peter Klein teilnehmen, erneut TV-Zuschauer. Dennoch liegt der Kölner Sender eindeutig vor anderen Privatsendern, wie beispielsweise „Die Stapelshow“ mit Matthias Opdenhövel auf ProSieben. © RTL & Screenshot: joyn.de/ Die Stapelshow

Ein klitzekleines wenig besser sah es für Kabel Eins aus. Der Sender lockte mit dem Spielfilm „Mr. Deeds“ 0,27 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme und landete auf Platz 22. Sat.1 schaffte es dahingegen nicht in die Top 25 mit einer Folge der Krimi-Serie „Navy CIS: Hawaii“. Und auch für die Sat.1-Daytime-Sendungen sah es jüngst nicht viel besser aus: Nach dem „Sat.1.-Frühstücksfernsehen“ stützten die Zahlen am Montag (7. August) komplett ab. Verwendete Quellen: dwdl.de