Quotenkampf am Samstagabend: DSDS-Jubiläums-Special hat keine Chance gegen ZDF und ARD

Von: Elena Rothammer

Am Samstagabend war im TV wieder das Verschiedenste geboten. Auf RTL war die Jubiläumsshow „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen – war im Quotenkampf gegen ARD und ZDF jedoch deutlich unterlegen.

Mainz / Köln / Berlin – Am Samstagabend (10. Juni) ging der Kampf um die Quoten in eine neue Runde – und das Programm hätte wieder einmal nicht unterschiedlicher sein können. RTL zeigte zum 20. Jubiläum der Kult-Castingshow DSDS ein Special, während die ARD „Nord bei Nordwest – Dinge des Leben“ und das ZDF das Finale der Champions League übertrugen.

ARD holt sich mit „Nord bei Nordwest“ den Sieg zur Primetime

Obwohl der neueste DSDS-Sieger Sem Eisinger schon nach einer Woche einen brutalen Absturz hingelegt hatte, blickte RTL am Samstagabend um 20.15 Uhr noch einmal auf die Geschichte der Kult-Castingshow zurück. Die Zuschauer schien das allerdings nicht zu interessieren, wirft man einen Blick auf die Quoten.

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, konnte RTL mit „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar“ gerade mal 1,12 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken und holte sich damit eine Quote von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Mit 3,36 Millionen Zuschauern und somit einer Quote von 7,4 Prozent lief es im ZDF mit der Vorberichterstattung zum Champions-League-Finale Inter Mailand gegen FC Chelsea wesentlich besser. Den Primetime-Sieg holte sich aber die ARD: „Nord bei Nordwest – Dinge des Leben“ sahen 3,65 Millionen Menschen, was einer Quote von 18,2 Prozent gleichkommt.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

DSDS punktet nicht mal beim jüngeren Publikum – Champions-League-Finale im ZDF gewinnt haushoch

Noch nicht einmal bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar“ begeistern. Auch hier schalteten nur 0,24 Millionen Zuschauer ein und brachte RTL damit eine Quote von 5,8 Prozent. Gegen die starke Konkurrenz im ZDF hatte das Castingshow-Special aber keine Chance. Die Vorberichterstattung zur Champions League wollten in der Zielgruppe satte 0,94 Millionen Fans sehen, was einer Quote von 25,2 Prozent einspricht. Zum Anpfiff konnte sich das ZDF mit 1,58 Millionen Zuschauern und einer Quote von 34,5 Prozent über den Sieg in der Zielgruppe freuen.

Am Samstagabend lief auf RTL ein Special zum 20-jährigen DSDS-Jubiläum, während im ZDF eine neue Folge „Nord bei Nordwest“ und in der ARD das Finale der Champions League gezeigt wurde. Wer holte die beste Quote? © NDR/ARD Degeto/Sandra Hoever & IMAGO / PA Images & RTL / Stefan Gregorowius

Beim Gesamtpublikum haben es die Unterhaltungsshows von RTL derzeit nicht leicht. „Let‘s Dance“ musste sich kürzlich gegen „Ein Fall für zwei“ im ZDF behauptet – und auch dieses Quotenduell wurde klar entschieden. Verwendete Quellen: dwdl.de