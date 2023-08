Quotenkampf zur Primetime: RTL von ARD und ZDF am Sonntagabend restlos vernichtet

Am Sonntag setzte die ARD auf eine neue Folge eines Krimis zur Primetime. Das ZDF strahlte erneut die Leichtatlethik-WM aus. RTL zog mit einem Action-Spielfilm um 20:15 Uhr komplett den kürzeren.

Berlin – Nach der Sommerpause schickt die ARD wieder neue Folgen ihrer beliebten Krimis am Sonntagabend zur besten Sendezeit ins Quotenrennen. Den Anfang machte am 27. August „Polizeiruf 110“ mit der Episode „Du gehörst mir“. Das ZDF sendete erneut live von der Leichtathletik-WM aus Budapest. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender dominierten die Einschaltquoten am Sonntag. Der Kölner Sender RTL schickte den Actionstreifen „Fast & Furious 8“ aus dem Jahr 2017 ins Rennen um die Quote und musste sich vor allem beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren deutlich geschlagen geben.

ARD dominiert mit „Polizeiruf 110“ den Sonntagabend vor dem ZDF - RTL schwächelt auf ganzer Linie

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, lockte das ARD-Krimi-Comeback beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren 7,48 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme, mit einem Marktanteil von fantastischen 27,6 Prozent. Das bescherte dem Sender einen unangefochtenen Platz eins der meistgesehen Sendungen des Tages. Am Sonntag (20. August) eine Woche zuvor, schalteten hingegen massenweise Zuschauer kurz nach Start des Münsteraner „Tatort“ ab.

Und auch die Einschaltquoten vom ZDF zur Primetime können sich absolut sehen lassen. Ab 20:17 Uhr ging es nach einer kurzen Anmoderation mit der Leichtathletik-WM los. Den zweiten deutschen Fernsehsender schauten beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren 4,68 Millionen Menschen. Das entspricht einem Marktanteil von 17,5 Prozent und einen dritten Platz in den Tagescharts.

RTL schalteten lediglich 1,52 Millionen Menschen ein, um den sechs Jahre alten Actionfilm „Fast & Furious 8“ zu gucken. Mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent schaffte es der Film aber noch in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages auf Platz 19.

ARD, ZDF oder RTL: Was kam in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Sonntag gut an?

Ein etwas anderes Quoten-Bild zeigt sich in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. So konnte sich in dieser Zielgruppe das ZDF zur Primetime mit seiner Ausstrahlung des Sport-Events durchsetzen. 1,08 Millionen Menschen schalteten ein und beschertem dem ZDF eine Einschaltquote von 19,1 Prozent und Platz zwei in den Tagescharts, dicht hinter der „Tagesschau“ in der ARD um 20 Uhr.

Aber auch die ARD konnte etliche Menschen in der werberelevanten Zielgruppe vor die TV-Bildschirme locken. „Polizeiruf 110“ schauten 0,88 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 15,6 Prozent entspricht und Platz drei in den Charts. RTL zog zwar auch in dieser Zielgruppe zur Primetime den kürzeren, allerdings nicht so signifikant wie beim Gesamtpublikum.

Auf Rang vier konnte sich „Fast & Furious 8“ platzieren, da 0,60 Millionen Menschen Lust auf den Actionfilm mit den Hauptdarstellern Vin Diesel (56), Dwayne „The Rock“ Johnson (51) und Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (48) hatten. RTL holte mit dem Film eine Einschaltquote von 11,6 Prozent. RTL musste sich auch schon 19. August deutlich im Quotenkampf geschlagen geben. So ging die Trampolin-Show „Big Bounce“ gnadenlos unter. Verwendete Quellen: dwdl.de