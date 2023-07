Quotenkampf zwischen ARD und ZDF hat klaren Sieger: Sven Voss ist unschlagbar

Von: Florian Schwartz

Ein neuer Sendeplatz beschert der ZDF-True-Crime-Reihe „XY gelöst“ Quotenerfolg. In der zweiten Woche holte sich das TV-Format sogar den Primetime-Sieg.

Mainz – Am Mittwochabend (12. Juli) konkurrierten die ARD und das ZDF wieder beim Kampf um die beste Quote. Während Das Erste die Wiederholung des Films „Der König von Köln“ ins Rennen schickte, gab es im ZDF eine weitere Ausgabe von „XY gelöst“. Am Ende stand ein klarer Sieger fest, wie dwdl.de ermittelt hat.

Quotensieg: ZDF-Sendung „XY gelöst“ fährt Traumergebnis ein

In der True-Crime-Serie „XY gelöst“ präsentiert Moderator Sven Voss (47) rätselhafte Kriminalfälle, die durch hartnäckige und häufig jahrelange Ermittlungsarbeit aufgedeckt und gelöst worden sind. Dabei steht Voss mit echten Zeitzeugen, Angehörigen sowie den Ermittlern selbst vor der Kamera. Ein True-Crime-Konzept, das bei Jung und Alt gleichermaßen gut ankommt. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Format auf dem neuen Sendeplatz zur besten Sendezeit mit 4,09 Millionen Zuschauern einen quotenstarken Start hingelegt.

Gestern verfolgten 4,21 Millionen Menschen die neue Ausgabe von „XY gelöst“. Das ZDF konnte somit sein Quotenergebnis im Vergleich zur Vorwoche sogar noch steigern. Der Marktanteil lag bei 19,3 Prozent. Auch bei der Zuschauergruppe zwischen 14 und 40 Jahren kam die Sendung gut an und erreichte 15,9 Prozent. Damit ging das True-Crime-Format mit Sven Voss am Mittwochabend zum wiederholten Mal als klarer Sieger hervor.

ARD verliert Quotenkampf gegen „XY ungelöst“

Doch auch mit seinen weiteren Formaten erzielte das ZDF am Mittwochabend einen zweistelligen Marktanteil in der Publikumsgruppe der 14- bis 49-Jährigen. „Die Spur: Immo-Fakes“ erreichte 11,0 Prozent. Und auch „Terra X: Serengeti – Wilde Geschichten aus der Savanne“ kletterte gerade noch über die 10-Prozent-Hürde beim Gesamtpublikum. Bei den jüngeren Zuschauern erreichte die Sendung jedoch nur 4,3 Prozent.

ZDF-Sendung „XY gelöst“ ergattert Quotensieg. ARD verliert mit der Komödie „Der König von Köln.“ © IMAGO / Martin Hoffmann & WDR/Frank Dicks (Fotomontage)

Eine Klatsche gab es dagegen für die ARD. Die Komödie „Der König von Köln“ konnte an ihr einstiges Traumergebnis aus dem Jahr 2019 nicht mehr anknüpfen. Damals lag der Marktanteil bei 14,9 Prozent. Die gestrige Wiederholung lockte jedoch nur noch 1,91 Millionen Zuschauer an die Bildschirme. Mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen landete der Film auf den hinteren Rängen.

Mit Daniela Katzenberger bei RTLZWEI hat „XY Ungelöst“ mittlerweile neue Konkurrenz von den privaten Sendern. Doch der blonde Reality-Star musste erneut eine bittere Niederlage verkraften. Verwendete Quellen: dwdl.de, quotenmeter.de