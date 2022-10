Rosenheim-Cops: „Warum neue Kommissare?“ Macher installierten sie nicht ganz freiwillig

„Wieso werden immer neue Kommissare eingesetzt?“ Diese Frage beschäftigt wohl so manchen „Rosenheim-Cops“-Fan. tz.de ging auf die Suche nach der Antwort.

München - Nanu, wer sind die denn? In der „Rosenheim-Cops“-Folge vom 18. Oktober tauchte plötzlich ein neues Ermittler-Duo auf: Laura Schmidt (Marija Kovčo) aus Frankfurt und Thomas Schmidt (Moritz von Zeddelmann) aus Nürnberg wurden 4,20 Millionen ZDF-Zuschauern (17,2 Prozent Marktanteil) als neue Aushilfskommissare für vier Folgen eingeführt.

Rosenheim-Cops (ZDF): Schmidt & Schmidt ermitteln vier Folgen als Aushilfskommissare

So mancher Zuschauer dürfte sich entsprechend gewundert haben. Auch wenn die Vertreter schon in der vorigen Folge vom 11. Oktober angekündigt worden waren. Die beiden Neuen erklärte Miriam Stockl (Marisa Burger) dann der Empfangsmitarbeiterin Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) in der Serie wie folgt: „Wir kriegen heute ja zwei neue Kommissare für vier Wochen quasi als Vertretung. Ein Teil ist ja im Urlaub und der andere auf Fortbildung.“

Laura (Marija Kovčo, r.) und Thomas Schmidt (Moritz von Zeddelmann mit Miriam Stockl (Marisa Burger, M.) bei ihrem zweiten Auftritt als Aushilfskommissare. Die Folge „Stadt, Land, Mord“ läuft am 25.10. im ZDF. © Saskia Pavek/ZDF

Selbst der Serienfigur Grasegger ist das nicht ganz geheuer: „Zwei neue gleichzeitig? Mhmmm. Guad sog I. Ich weiß mal wieder von nix“, grummelt sie. Als würde sie die Meckerer unter den Zuschauern verkörpern. Von den „Urlaubscops“ wetterte bei Instagram einer - ein anderer „Rosenheim-Cops“-Fan forderte gar, die Serie einzustellen. „Das Wechseln der Kommissare nervt“, heißt es ebenfalls.

Rosenheim-Cops (ZDF): Hauptdarsteller sind ausgelastet - deswegen kommt es zum Wechsel

Und mit „Wieso werden immer neue Kommissare eingesetzt?“ warf ein Fan die Frage auf, die viele beschäftigt. Wollten die „Rosenheim-Cops“-Macher aktiv frischen Wind reinbringen? Oder passierte alles nicht ganz freiwillig? Letzteres, erfuhr tz.de auf Nachfrage bei der zuständigen Presseagentur. „Die Hauptdarsteller sind ausgelastet, müssen auch mal in Urlaub etc., und man braucht dafür immer Leute dazu“, erläutert Margit Preiss von der Agentur Presse-Partner. „Die Cops sind megaerfolgreich, und der Produzent ist immer dabei. Find ich sehr gut.“

Tatsächlich gibt es neben den sehr zahlreichen Nörglern bei Social Media auch „Rosenheim-Cops“-Fans, die den Einstand der beiden Schmidts sehr genossen haben. Stimmen wie „Ich hab Schlimmes befürchtet, aber ich war positiv überrascht... War unterhaltsam“ und „War gut, sehr sympathisch die ‚Neuen‘“, mischen sich zwischen wirklich stapelweise Kritik. Fans von Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) können übrigens beruhigt sein: Das bewährte Duo steigt am 15. November wieder ein. Haben Sie eine Idee, wie Jeftić im Freizeitlook aussieht? Hier gibt‘s die Antwort. (lin)