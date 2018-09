RTL lädt zu DSDS-Casting - Dieter Bohlen erlebt sein blaues Wunder

Stell dir vor, es ist DSDS-Casting. Und keiner geht hin. In Bielefeld ist der Hype um die RTL-Sendung offenbar vorüber. Der Ansturm für die neue Staffel blieb aus.

Bielefeld - Es gab Absperrungen und einen beauftragten Sicherheitsdienst. Alle waren gewappnet für den großen Ansturm für das Casting der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar.“ So wie in früheren Zeiten, als es der Traum von so vielen Jugendlichen war, Ruhm und Erfolg durch die RTL-Casting-Show zu erlangen.

Wenig Interesse bei DSDS-Casting in Bielefeld

Doch in Bielefeld hält sich das Interesse an der von Dieter Bohlen moderierten Sendung in Grenzen. Wie die Neue Westfälische berichtet, seien die 15 Stühle im Wartebereich während des ganzen Castings nicht voll besetzt gewesen. Auch Warteschlangen vor den Absperrungen gab es nicht. Für Dieter Bohlen wohl nicht gerade die besten Voraussetzungen für die neue Staffel. Er wird sich verwundert die Augen gerieben haben.

Oft sollen die Casting-Teilnehmer noch minderjährig gewesen sein, weshalb die Eltern draußen brav auf ihre Kinder warteten, die meist wieder enttäuscht vom Vorsingen zurückkamen. Lediglich drei Teilnehmer sollen es geschafft haben, in eine weitere Casting-Runde nach Köln eingeladen zu werden.

DSDS-Konkurrenz schläft nicht und wirbt ab

Die Konkurrenz zum TV ist schon länger die Spezies der Youtuber, die auf ihren Kanälen in der heiß umworbenen jungen Zielgruppe oft höhere „Einschaltquoten“ erreichen als mancher TV-Sender. Einer dieser Youtuber soll die abgelehnten Bewerber bei dem Casting in der Innenstadt von Bielefeld angesprochen haben, weil er im kommenden Jahr selbst eine Casting-Show plane. Nähere Infos und Details gab es aber dazu noch nicht.

RTL muss hier ganz schön was einstecken. Die DSDS-Castings wollen nicht so anlaufen wie erhofft und dann ist auch noch ein Kandidat bei „Bauer sucht Frau“ viel zu langweilig und wird rausgeworfen.

