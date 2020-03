Schmeißt RTL jetzt Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury?

Die Empörung ist riesig im Netz: Ein neues Video von Xavier Naidoo ist aufgetaucht. Ihm wird nun Hetze gegen Flüchtlinge vorgeworfen. Ein TV-Sender reagierte schon.

Popstar Xavier Naidoo geriet in der Vergangenheit schon häufiger wegen fragwürdiger politischer Äußerungen in die Kritik.

geriet in der Vergangenheit schon häufiger wegen fragwürdiger politischer Äußerungen in die Kritik. Nun ist ein neues Video aufgetaucht, in dem er gegen Migranten hetzt.

Im Netz gerät RTL unter Druck, da Naidoo in der DSDS-Jury sitzt.

Köln - Wird es jetzt eng für Xavier Naidoo? Der 48-Jährige sitzt neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Seit 2019 läuft dieses Engagement - obwohl der Musiker schon oft mit der rechten Reichsbürgerbewegung in Verbindung gebracht wurde. Nun könnte ein neu aufgetauchtes Video aber den Sender in Bedrängnis bringen. Im Netz werden die Stimmen lauter, dass RTL Konsequenzen ziehen müsse. Fliegt Naidoo nun aus der DSDS-Jury*?

Xavier Naidoo hetzt gegen angeblich gewalttätige Migranten - Video im Netz aufgetaucht

Hintergrund des neuen Eklats ist ein von Naidoo offenbar mit seiner Smartphone-Kamera selbst gedrehter Clip. Auf diesem singt er ein Lied gegen Flüchtlinge und über angebliche Gefahren, die von ihnen ausgehen: „Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden. Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig neben dran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt - auch wenn ihr daran verreckt. Und nochmal: Ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. Da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegt es mit mir zu tun! Lass uns das beenden - und zwar nun.“

#XavierNaidoo verbreitet in einem aktuellen Video rassistische Verschwörungsfantasien und schürt Hass auf Flüchtlinge. #Naidoo ist bereits mehrfach mit Antisemitismus, Homophobie, Rassismus, Reichsbürgertum, Verschwörungs- und Gewaltfantasien aufgefallen - seit 1999. Ein Thread. pic.twitter.com/4PkqSpypPe — Frederik Schindler (@Freddy2805) March 10, 2020

DSDS-Jurymitglied Naidoo singt über Selbstjustiz - Empörung im Netz ist riesig

Wann das Video entstanden ist, ist nicht bekannt. Möglicherweise angesichts der neuen Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze. Es braucht nicht viel Fantasie, wie der Songtext zu deuten ist. Naidoo ruft zur Gegenwehr gegen angeblich gewaltbereite Flüchtlinge (“Gäste“) auf. Und er spricht von Selbstjustiz, da es ihm an politischer Führung im Land fehlt. Zudem diffamiert er Migranten als „Wölfe“.

Die Empörung im Netz ist riesig. „2001 wollte Xavier #Naidoo der braunen Scheiße mit den Brothers Keepers noch Aufhalt gebieten. Jetzt steckt er bis zu beiden Ohren selbst darin und lässt sich von Nazis feiern. Wie kann man sich selbst so wegschmeißen?“, empört sich ein User auf Twitter. „Xavier #Naidoo fällt schon wieder mit rassistischen Bullshit auf“, heißt es auf einer anderen Twitter-Seite.

ProSieben schaltet sich mit klaren Worten gegen Naidoo ein - Reaktion von RTL (DSDS) gefordert

Auch ProSieben schaltet sich ein: „Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht.“ Naidoo war 2011 und 2012 einer der Juroren und Coaches in der ProSieben-Show „The Voice of Germany“.

Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht. — ProSieben (@ProSieben) March 11, 2020

Und so gerät auch RTL und die Sendung DSDS* gehörig unter Druck. Viele erwarten auch von RTL eine deutliche Distanzierung. „Es ist alles nur noch Wahnsinn. Der Typ hat einen riesigen rostigen Nagel im Kopp. @RTLde, wie lässt sich solch ein Jurymitglied rechtfertigen?“, fragt nicht nur dieser Twitter-User.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes