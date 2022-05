RTL+-Serie „Herzogpark“: Ex-„Bunte“-Chefin Patricia Riekel verrät, wie es im Münchner Nobelviertel zugeht

Von: Katja Kraft

Seit 20 Jahren lebt Ex-„Bunte“-Chefin Patricia Riekel im Münchner Nobelviertel. Für uns öffnete sie ihre Haustür – und erzählte, was dran ist am Mythos Herzogpark. © kjk

Das Münchner Nobelviertel Herzogpark ist legendär. Der Grundstückspreis liegt hier bei 27000 Euro pro Quadratmeter. Ab 3. Mai 2022 erzählt RTL+ in der Serie „Herzogpark“ von dem Viertel in Bogenhausen und seinen illustren Bewohnern. Ex-„Bunte“-Chefin Patricia lebt hier seit 20 Jahren - und hat uns erzählt, was dran ist an dem Mythos Herzogpark.

Seit 20 Jahren lebt die Journalistin Patricia Riekel, die von 1997 bis 2016 die „Bunte“ leitete, im Münchner Nobelviertel Herzogpark. Am 3. Mai 2022 startet unter gleichem Namen bei RTL+ die sechsteilige Serie „Herzogpark“, die vom Leben in diesem Teil von Bogenhausen erzählt. Patricia Riekel hat die Serienmacher bei der Drehbuchentwicklung beraten. Wir trafen sie in ihrem Traumhaus im Grünen, wo sie mit ihrem Lebensgefährten Helmut Markwort, zwei Katzen und einem Hund lebt – und haben uns erzählen lassen, was dran ist am Mythos Herzogpark.

Wie entstand das Nobelviertel?

„Bis etwa 1900 war hier Jagdgebiet der Herzöge in Bayern. Dann wurde das Areal an eine Investmentfirma verkauft – und ein nobles Wohngebiet entstand. Am Kufsteiner Platz war ein Wärterhäuschen – heute Florians Blumenpavillon – mit einer Schranke. Rein kam, wer hier wohnte oder angemeldet war. Im Grunde umfasst das Gebiet nur die Fleming-, die Mauerkircher- und die Pienzenauerstraße mit ihren kleineren Nebenstraßen. Ein Gebiet wie ein Flaschenhals, deshalb wird hier auch selten eingebrochen – Verbrecher können hier schlichtweg nicht so leicht flüchten.“

Klein, aber fein! Das Gebiet des Münchner Herzogparks, in Rot eingefasst. © kjk

Wer lebt im Herzogpark?

„Der Herzogpark war schon immer sehr exklusiv. Thomas Mann ist nur einer der vielen einstigen prominenten Bewohner. Auch heute findet man hier altes Geld, alten Wirtschaftsadel, Kreative, Künstler, Denker. Und eben deshalb möchten hier auch die hin, die aufsteigen wollen, die Neureichen. Die, die es geschafft haben und das auch zeigen wollen. Obwohl man im Münchner Herzogpark überhaupt nicht angeben kann. Es gibt kein Vier-Sterne-Restaurant, nicht mal ein Ein-Sterne-Restaurant. Es gibt keine Bar. Einzig Feinkost Marks am Kufsteiner Platz. Da hast du ein paar Tischchen draußen und ein paar Tischchen drinnen – und da trifft man sich. Da sage ich immer: Wenn einer im Lamborghini vorfährt, dann weiß ich, der hat kein Geld. Das Auto ist höchstwahrscheinlich geleast. Wenn aber einer auf dem Radl kommt oder in einem total verdreckten Smart – dann ist es ziemlich sicher jemand von den ganz Reichen, die hier leben.“

DER Treffpunkt im Herzogpark: Nicht nur in der Serie ist Feinkost Marks der Ort zum Sehen und Gesehenwerden. Hier eine Szene mit Lisa Maria Potthoff am Originalschauplatz. © RTL

Was ist der Reiz des Herzogparks?

„Man lebt hier wahnsinnig diskret, zurückgezogen, vornehm. Hier wohnen Schauspieler, hier wohnen Wirtschaftsbosse aller Art. Es ist hier wirklich der solide Reichtum. Ich habe Jahrzehnte in Schwabing gewohnt und gehörte zu denen, die sagten: Ein Leben außerhalb Schwabings ist möglich, aber sinnlos. Als ich das erste Mal bewusst durch die Mauerkircherstraße fuhr, dachte ich: ,Still wie am Zentralfriedhof!‘ Es ist hier geradezu dörflich. Heute liebe ich das. Ich kenne alle Nachbarn, Silvester treffen wir uns auf der Straße, wir feiern oft zusammen. Das war in Schwabing nicht so. Diese nachbarschaftliche Gemeinschaft. Es ist urban, nah an der Stadt und doch weit entfernt vom Trubel.“

Wo steigen im Herzogpark die großen Partys?

„Es gibt hier natürlich elegante große Feste, auf denen man spannende Menschen trifft, wo auch mal Musikstars auftreten – doch worüber nirgends berichtet wird. Auch wir veranstalten gern Feten bei uns. Manchmal mit 400 Menschen. Aber ich finde, das gehört sich nicht, dass man mit seinen Gästen prahlt oder diese gar ablichten lässt. Diese Diskretion gehört zum Herzogpark. Und die richtig wilden Partys, die gibt es hier nicht. Die feiern die Bewohner, die natürlich auch verrückt und ausgelassen sind, woanders. Wenn die reichen Leute es krachen lassen, dann auf ihrer Yacht vor Mallorca oder in ihren Häusern auf Sylt oder Long Island. Da ereignen sich dann auch all die Dramen, die man sich so vorstellen mag. Denn das Geld schützt Sie ja nicht vor Gefühlen.“

Welche Dramen spielen sich im Herzogpark ab?

„Viele! Der Herzogpark ist die Abladestation für Scheidungswitwen, die als Ablöse ein Penthouse bekommen; und es ist das neue Zuhause von mächtigen Männern, die glauben, dass ihre Zweit- oder Drittfrau, die alterstechnisch ihre Tochter oder Enkelin sein könnte, sie aufrichtig liebt – selbst wenn der Gute bettelarm wäre. Es ist ein Traumgarten hier. Ein ,Zaubergarten‘, wie es Thomas Mann formuliert hat. Und der Zauber wirkt. Meine Lieblingsgeschichte ist, wie ein eifersüchtiger Mann dem neuen Lover seiner Exfrau den Porsche abgefackelt hat – und aus Versehen gleich noch einen Range Rover, der ebenfalls vor dem Haus der Ex parkte. Da hieß es: ,Oh Gott! Terroranschlag im Herzogpark!‘ Viele Dramen um Erbe, Liebe, Eifersucht. Klar, wo viel Geld ist, ist viel Gier.“

Zum Privattraining beim FC Bayern – Szenen wie diese mit Felicitas Woll als neureiche Mami sind durchaus realistisch. © RTL

Wie nah ist die RTL+-Serie an der Realität?

„Es sind fiktive Figuren, aber sie entsprechen den Prototypen, die man so oder ähnlich kennt. Die verarmte Adelige, die den Schein aufrechterhält. Die Anwältin, die mit Drogen ihren Alltag meistert. Und dann die Frau des Politikers, die Geheimnisse aus der Vergangenheit hat. Überall, wo Geld und Macht sind, hat jeder so sein Geheimnis, wie er zu Geld, Macht oder zu einer Ehe gekommen ist. Die Münchner Gesellschaft ist etwas durchlässiger als in Düsseldorf oder in Hamburg. Aber es zählt schon die Herkunft. Und der ganze Snobismus im Herzogpark und ähnlichen Vierteln drückt sich dadurch aus, wie man seine Kinder erzieht. Wichtig ist: Auf welche Schule schickst du dein Kind, in welches Internat? Deine Kinder müssen Tennis spielen, müssen segeln, müssen vielleicht noch Hockey spielen und brauchen den richtigen Umgang, weil das später im Leben vieles erleichtert. Ich kenne Kids, die durch jedes Internat gesaust sind – aber mit 18 die Champagnerkorken im P1 knallen lassen. Auf Mamas und Papas Rechnung. Ich hoffe, dass die Serie eine zweite Staffel bekommt, wo auf den Nachwuchs noch mehr eingegangen wird. Allgemein muss man sagen: Die Reihe hat nichts mit ,Kir Royal‘ zu tun. Soll sie auch nicht. ,Kir Royal´ waren die Achtziger, das war die Zeit der Männer. Wir leben in einer anderen Zeit. ,Herzogpark‘ erzählt von vier starken Ladys. Das gefällt mir.“