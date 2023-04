Trauer bei „Hartz und herzlich“ – Auswanderer Rudi stirbt kurz nach Hochzeit

Von: Sarah Isele

Er zieht nach Tansania, um seine große Liebe Nangini zu heiraten. Doch kurz nach der Hochzeit verstirbt „Hartz und herzlich“-Rudi aus Luckenwalde unerwartet. RTLZWEI war gerade auf dem Weg zu ihm.

Bei der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ werden Menschen aus sozial schwachen Vierteln in ganz Deutschland begleitet. Dort können Zuschauer sehen, wie die Protagonisten ihren Alltag mit Ämterstress, Familienwahnsinn und Hartz IV meistern. Auch Rudi aus Luckenwalde nahm die RTL-Zuschauer mit durch seinen Alltag. Doch nun meldet der Sender, dass der „Hartz und herzlich“-Liebling völlig unerwartet verstorben ist, wie MANNHEIM24 berichtet.

Trauer bei „Hartz und herzlich“: Rudi aus Luckenwalde wandert nach Tansania aus

Erneut gibt es Trauer bei „Hartz und herzlich“. Fans der Show mussten in letzter Zeit sehr stark sein, denn immer wieder musste der Sender RTLZWEI darüber informieren, dass Protagonisten der beliebten Sendung verstorben sind. Zuletzt trauern die Fans um Lisa-Marie, die im Alter von gerade mal 16 Jahren starb. Nun kommt es zu einem weiteren völlig unerwarteten Todesfall, wie Partnersender RTL nun mitteilt.

Rudi aus Luckenwalde hatte vor Kurzem noch sein gesamtes Hartz-IV-Geld gespart, um nach sechs Jahren Beziehung endlich zu seiner großen Liebe Nangini nach Tansania zu ziehen. Dort möchte er mit seiner Angebeteten ein gemeinsames Liebesnest aufbauen und sie auch heiraten. Von seiner Mama Inge erhält er auch einen Teil ihrer persönlichen Rente. Das Glück ihres Sohnes steht für die 86-Jährige eben an oberster Stelle.

Rudi aus Luckenwalde heiratet seine Nangini: Trauer bei „Hartz und herzlich“

Dann ist es endlich so weit und Rudi kann seiner geliebten Nangini vor dem Traualtar endlich das Jawort geben. Kurz zuvor hatte der 63-Jährige noch Zweifel, ob die schöne Afrikanerin es wirklich ernst mit ihm meint. „Ich werde immer für dich da sein“, verspricht Rudi seiner Nangini vor dem Traualtar unter der Sonne Afrikas. Rudi ist sich sicher, in Nangini seine Traumfrau gefunden zu haben.

Auch Nangini sieht in dem 63-Jährigen aus Luckenwalde ihren Traummann und auch Rudis Stiefsohn freut sich riesig über die Hochzeit des Paares. Nach sechs Jahren des Kämpfens und Aufeinanderwartens können sich die beiden endlich in die Arme schließen. Doch leider soll dieses Glück nicht von langer Dauer sein. Rudis Mutter Inge verstirbt und Rudi möchte nach Deutschland reisen, um sich um ihre Einäscherung zu kümmern. Doch dazu kommt es nicht.

Trauer bei „Hartz und herzlich“: Rudi aus Luckenwalde verstirbt unerwartet

Das „Hartz und herzlich“-Team befindet sich gerade auf dem Weg zum Flughafen in Köln, um Rudi auf dem Weg zu seiner Mutter und deren Beerdigung zu begleiten, als es eine Nachricht von Rudis Ehefrau Nangini erhält. In der Video-Nachricht ist die Afrikanerin ganz aufgelöst und möchte „Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14. September gestorben ist.“ Laut RTLZWEI habe Nangini ihren Mann im Garten aufgefunden.

Und das nur so kurze Zeit nach der Hochzeit mit seiner Traumfrau. Laut eigenen Aussagen kann Nangini nicht mehr schlafen und versucht alles Mögliche, um Rudi in Tansania zu beerdigen. Der Abschied von seiner Mutter fiel dem 63-Jährigen unglaublich schwer, doch nun sind Mutter und Sohn wieder vereint. Wie man so schön sagt, folgt auf einen Tod ein neues Leben und so gibt es auch erfreuliche Nachrichten von „Hartz und herzlich“, denn in Rostock wiederum gibt es derweil Nachwuchs zu vermelden. (rah)