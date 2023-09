Sandra Maischberger verrät, wie es mit ihrer ARD-Talkshow künftig weitergeht

Von: Volker Reinert

Großes Jubiläum für Polit-Talkerin Sandra Maischberger in der ARD. Ihr gleichnamige Sendung feiert 20-jähriges Bestehen. Die Moderatorin plauderte in einem Interview aus, wie es in der Zukunft weitergeht.

Köln – Seit sage und schreibe 20 Jahren moderiert Sandra Maischberger (57) ihre gleichnamige Polit-Talkshow in der ARD. Im September 2003 startete die Moderatorin als Nachfolger von Alfred Bioleks (†87) Show „Boulevard Bio“ mit ihrer Sendung, damals allerdings noch unter dem Namen „Menschen bei Maischberger“. In einem Interview verriet die Münchnerin anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums, wie sie sich ihre Zukunft als Talkmasterin vorstellt und wie die vergangen Jahre rückblickend für sie waren.

Sandra Maischberger kehrt aus der Sommerpause zurück und feiert direkt Jubiläum

Am Mittwoch (13. September 2023) ist es wieder so weit: Sandra Maischberger kehrt mit ihrer Talkshow „maischberger“ ins Programm des Ersten zurück. Und ihre Rückkehr ist direkt eine ganz besondere. Zur Jubiläumsausgabe gab sie dwdl.de ein umfassendes Interview und erzählte ihre Wunschvorstellung, wie es mit ihrer Show in den nächsten Jahren weitergeht.

Laut der 57-Jährigen ist die Tatsache, dass ihre Polit-Sendung schon über zwei Jahrzehnte läuft, ein absoluter Erfolg und „ein Grund zum Feiern“. Vor allem die Neuausrichtung ihrer Sendung im Jahr 2019 gab ihr ein Gefühl – trotz der langen Zeit – „als hätte sie gerade erst angefangen“. Die Sendung bestand fortan nicht mehr nur als Talk-, sondern auch aus Meinungselementen. Somit sei ihre Show „immer eine frische Liebe“. Doch wie sieht es mit der Zukunft des Polit-Talks aus?

Polit-Talk von Sandra Maischberger ausgezeichnet: Im Jahr 2016 konnte Sandra Maischberger den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Talksendung“ gewinnen. Damals trug ihre Show noch den Titel „Menschen bei Maischberger“. Damit konnte sie sich gegen die ARD-Sendung „Hart aber fair“ und die ZDF-Show „Markus Lanz“ durchsetzen.

Talkmasterin spricht über ihre Wünsche von „maischberger“ in der ARD

Die Moderatorin erzählte im Interview, dass sie weiter fortan dienstags und mittwochs mit zwei Folgen pro Woche im ARD-Programm bestehen und somit „mit einer gewissen Verlässlichkeit“ zu sehen sein wird. Maischbergers Rückkehr aus der Sommerpause am Dienstag (12. September) verzögerte sich allerdings ausnahmsweise aufgrund des Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich (2:1) und wurde auf Mittwoch (13. September) terminiert. Ab der darauffolgenden Woche ist die Moderatorin wieder zweimal wöchentlich zu sehen.

Seit September 2003 führt Polit-Talkmasterin Sandra Maischberger durch ihre ARD-Sendung namens „maischberger“. Am Mittwoch (13. September 2023) kehrt die Moderatorin aus der Sommerpause zurück und feiert direkt ihr 20-jähriges Jubiläum. In einem Interview sprach sie über die Zukunft ihrer Show. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Die Münchnerin erklärte außerdem, dass ihre Sendung sich in den Jahrzehnten stetig weiterentwickelt habe und „ein bisschen wie eine Tageszeitung aufgebaut sei“. So sollten weiterhin die Nachrichten des Tages, aber auch „Kommentare, Meinungen, Hintergrund und Vertiefung, Kultur, Wirtschaft und Sport“ einen Platz in ihrer Sendung erhalten. Im dwdl.de-Interview wurde die 57-Jährige zudem gefragt, ob es stimme, dass sie zukünftig sogar drei Sendungen wöchentlich moderieren werde. Daraufhin erklärte Maischberger, dass die Entscheidung nicht bei ihr läge, sondern beim Sender. Solange sie nicht gefragt werde, halte sie sich zurück.

Abschließend gab Maischberger preis: „Die Relevanz der Sendung ist mir wichtig. Nur bunt zu sein, um zu unterhalten, wäre mir zu wenig“. Interessanter Fakt: In dem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger (49) verriet Sandra Maischberger, dass RTL-Moderator Günther Jauch (67) vor 40 Jahren ihr Lehrer war. Verwendete Quellen: dwdl.de