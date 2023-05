Schlager-Gerücht: Reunion von Rosenstolz im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel

Von: Elena Rothammer

In den 2000er-Jahren feierten AnNa R. und Peter Plate als Rosenstolz Mega-Erfolge. 2012 trennte sich das Musikduo jedoch auf unbestimmte Zeit. Kommt es im ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel nun zur langersehnten Reunion?

Mainz – Obwohl das Band-Aus schon über zehn Jahre zurückliegt, gelten AnNa R. (bürgerlich: Anna Rosenbaum) und Peter Plate alias Rosenstolz nach wie vor als Phänomen in der Musikwelt. Unvergessen ist ihr Hit „Liebe ist alles“ aus dem Jahr 2004. Inzwischen ist die Sängerin jedoch mit anderen Bands – Silly und Gleis 8 – unterwegs. Peter Plate hingegen komponiert und produziert für verschiedene Künstler. Jetzt könnten sich die Wege aber im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel wieder kreuzen!

Am 7. Mai startet der ZDF-Fernsehgarten, dessen TV-Zukunft erst vor Kurzem angezweifelt wurde, in eine neue Saison. Zum Auftakt empfängt Moderatorin Andrea Kiewel wieder zahlreiche Promis wie die Comedians Bülent Ceylan (47) und Matze Knop (48) oder auch die Musiker Giovanni Zarrella (45) und Joey Heindle (29). Außerdem steht auch AnNa R. auf der Gästeliste – und die Rosenstolz-Fans dürfen auf eine Reunion mit Peter Plate hoffen!

Dass AnNa R. am 7. Mai mit von der Partie sein wird, ist sicher. Immerhin wurde die Künstlerin bereits vom ZDF angekündigt. Peter Plate hingegen wurde nicht namentlich erwähnt, doch die Chancen stehen gut, dass auch er vor Ort sein könnte. Immerhin wird das Ensemble von „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ auftreten. Das Musical stammt aus der Feder von Peter Plate und seinem Lebensgefährten Ulf Sommer. Ob es im ZDF-Fernsehgarten damit tatsächlich zur TV-Reunion von Rosenstolz kommt, bleibt abzuwarten.

