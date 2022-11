„Blut spritzte aus Auge“: Hartmut Engler sagt „Pur“-Auftritt in „Giovanni Zarrella Show“ kurzfristig ab

Von: Jonas Erbas

Spontaner Ausfall in der „Giovanni Zarrella Show“: Dort hätten PUR eigentlich live auftreten sollen. Doch eine Verletzung bei Sänger Hartmut Engler machte der Band einen Strich durch die Rechnung.

Offenburg – Mit einer prominent besetzten Gästeliste verabschiedete sich „Die Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend (5. November) für 2022. Doch bevor es am 25. Februar 2023 für den 44-jährigen Moderator und seine Schlagershow weitergeht, durften sich die ZDF-Zuschauer erst einmal über jede Menge Musik und viele Stars freuen. Auf einen Act des Abends wartete man allerdings vergeblich: Die Kultband PUR fiel kurzfristig aus.

„Giovanni Zarrella Show“ trumpft mit vielen Schlagerstars auf – PUR müssen spontan absagen

Mit Andrea Berg (56) oder der Kelly Family begrüßte Giovanni Zarrella (44) in seiner Unterhaltungssendung einmal mehr die großen deutschen Schlagerstars und führte souverän durch drei Stunden voller Musik, Emotionen und Entertainment. Doch ausgerechnet ein angekündigter Auftritt konnte im baden-württembergischen Offenburg nicht stattfinden: der von PUR, die aus dem gut 100 Kilometer entfernten Bietigheim-Bissingen stammen.

Pech für Giovanni Zarrella: Weil Hartmut Engler von seiner Katze am Auge verletzt wurde, konnte der 60-Jährige mit seiner Band PUR am Samstagabend in Offenburg nicht auf der Bühne stehen. Dabei habe man vor dem Spontan-Ausfall bereits vor Ort geprobt (Fotomontage) © Bernd Thissen/dpa & Screenshot/ZDF/Die Giovanni Zarrella Show

Die Lokalhelden um Frontmann Hartmut Engler (60) mussten kurzfristig aussetzen, wie Giovanni Zarrella den Zuschauern nach nur wenigen Auftritten mitteilte: „Wir hätten heute Abend PUR zu Gast gehabt“, äußerte sich der ehemalige Bro‘Sis-Star und fügte dann enttäuscht hinzu: „Sie hätten ein großes Hit-Medley mitgebracht.“ Doch Pop-Hymnen wie „Abenteuerland“ oder „Funkelperlenaugen“ erklangen an diesem Abend leider nicht.

„Die Giovanni Zarrella Show“ live aus Offenburg – Staraufgebot mit etlichen Schlagerstars: Für die fünfte Ausgabe seiner ZDF-Show, die im September 2021 als Nachfolgeformat von „Willkommen bei Carmen Nebel“ startete, versammelte Giovanni Zarrella erneut allerlei namhafte Stars aus In- und Ausland. Als Gäste begrüßte der 44-Jährige namhafte Musiker, darunter Ben Zucker, Andrea Berg, Santiano & Nathan Evans, Adriano, Peter Maffay, Linda Teodosiu, Marina Marx, Blue, Ireen Sheer, The Kelly Family, Ronan Keating, Kerstin Ott, Maite Kelly, Alexander Eder, Johannes Oerding, Kim Fisher, Ramon Roselly, Zeynep Avcı und Vanessa Mai.

PUR fehlen bei Schlagershow mit Giovanni Zarrella – Hartmut Engler von Katze verletzt

Grund für den Ausfall von PUR sei eine „Augenverletzung“ bei Sänger Hartmut Engler, der sich „auf ärztlichen Rat schonen“ müsse, wie „Die Giovanni Zarrella Show“ via Instagram mitteilte. Der Gastgeber selbst ging da genauer ins Detail: „Seine Katze hat ihm am Auge erwischt. Es scheint ein bisschen schlimmer zu sein als gedacht“, so der „Ciao!“-Interpret. Hartmut Englers Zustand sei allerdings „nicht dramatisch“, gab der 44-Jährige Entwarnung.

Gegenüber bild.de gab Engler Details preis: „Ich saß abends mit einem Glas Rotwein in meinem Lieblingssessel und hatte Neo auf meinem Schoß. Er war aber offenbar nicht in Kuschel-Stimmung und haute mir plötzlich mit seiner Tatze und ausgefahrener Kralle ins Auge. Mir spritzte direkt das Blut heraus.“

Entsetzt lief „Pur“-Sänger Hartmut Engler zu seiner Verlobten Katrin (43), die den Notarzt rief. Engler: „Bis er kam, war ich faktisch blind. Erst als der Arzt das Auge ausgewaschen hatte, konnte ich wieder sehen.“

Besonders ärgerlich: Die Schlager- und Popband hatte bereits vor Ort für ihren Auftritt geprobt und sich dementsprechend auf ein großes Spektakel gefreut. Auf Instagram bedankte man sich höflich für die Genesungswünsche und hob die „herzliche Gastfreundschaft" am Set der „Giovanni Zarrella Show" hervor.