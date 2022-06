„Noch ne Schippe schlimmer als bei Kiwi“: Fans zerreißen Gästeliste von „Immer wieder sonntags“

Von: Lisa Klugmayer

Mit Beatrice Egli, Bata Illic und Laura Wilde kamen Schlagerfans bei „Immer wieder sonntags“ wieder voll auf ihre Kosten. Zumindest theoretisch, denn wenn man den Kommentaren im Netz glauben will, waren viele Fans mit der Gästeliste sehr unzufrieden. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/Eibner

Mit Beatrice Egli, Bata Illic und Laura Wilde kamen Schlagerfans bei „Immer wieder sonntags“ wieder voll auf ihre Kosten. Zumindest theoretisch. Denn wenn man den Kommentaren im Netz glauben will, waren viele Fans mit der Gästeliste sehr unzufrieden.

Rust - Stefan Mross begrüßte am 19. Juni wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner Arena in Rust. Neben Beatrice Egli und Bata Illic standen auch die Trenkwalder oder Laura Wilde auf der neuen Bühne von „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross). Während im Studio fröhlich geschunkelt wurde, wurde die Gästeliste im Netz ordentlich auseinander genommen.

Beatrice Egli und Laura Wilde bei „Immer wieder sonntags“

Beatrice Egli sorgte gleich zu Beginn für gute Stimmung, gab sogar eine nicht geplante Zugabe. Der kleine Robert begeisterte Stefan Mross und das Publikum am roten Mikrofron und Laura Wilde, die in der „Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade ihren ersten Auftritt hatte, gab ihren aktuellen Hit „Vergiss mit morgen“ zum Besten. Das waren nur ein paar Highlights aus der letzten (19. Juni 2022) Folge von „Immer wieder sonntags“.

Laura Wilde während der ARD - Unterhaltungsshow Immer wieder Sonntags am 19.06.2022 im Europapark Rust. © IMAGO / STAR-MEDIA

Obwohl Willi der Holzwurm diesmal krankheitsbedingt nicht dabei war und trotz der hohen Temperaturen hätte die Stimmung vor Ort nicht besser sein können. Das Publikum schunkelte und klatschte begeistert mit. Im Netz sah die Sache allerdings anders aus. Viele TV-Zuschauer waren mit der musikalischen Unterhaltung bei Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) so gar nicht einverstanden.

„Meine Güte, die das alles austauschbar“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Eine ähnliche Meinung hat auch dieser Fans und kommentiert: „Immer der gleiche Bums. Ihr seid alle keine Helene“. „Die Musik ist noch ne Schippe schlimmer als bei Kiwi“, schreibt eine TV-Zuschauerin und kritisiert damit gleichzeitig den ZDF-Fernsehgarten.

Im Netz wurde die Gästeliste von „Immer wieder sonntags“ ordentlich auseinander genommen. Viele TV-Zuschauer waren mit der musikalischen Unterhaltung so gar nicht einverstanden © Twitter

Ob es den Fans gefällt oder nicht: Stefan Mross bleibt seiner Linie treu. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der SWR in Zukunft statt auf Schlager und Volksmusik, vermehrt auf Pop setzen will. Nun hat sich Stefan Mross höchstpersönlich zu den angeblichen Änderungen gemeldet. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags & Twitter