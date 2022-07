Wegen bevorstehender OP: Stefan Mross und Kerstin Ott trösten kranken „Immer wieder sonntags“-Fan

Von: Jonas Erbas

Für einen „Immer wieder sonntags“-Fan steht demnächst eine Operation an: Trost und beste Genesungswünsche gab es deshalb von Moderator Stefan Mross sowie ihrem Lieblingsschlagerstar Kerstin Ott (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Rührende Szenen bei „Immer wieder sonntags“: Weil sich eine Publikumszuschauerin bald einer Operation unterziehen muss, wurde sie von Moderator Stefan Mross mitten in dessen Schlagersendung überrascht. Auch Kerstin Ott, für welche die Dame seit Jahren schwärmt, spendete Trost.

Rust - Bei „Immer wieder sonntags“ (alle Neuigkeiten zur ARD-Show mit Stefan Mross) steht nicht nur jede Menge Musik auf dem Programm, hier und da kommt es auch zu großen Gefühlen und emotionalen Szenen: Einer Publikumszuschauerin macht Stefan Mross in der neusten Ausgabe seiner Schlagershow (17. Juli) nun ein ganz besonderes Geschenk, als er die offenbar kranke Dame an der Seite ihrer Lieblingssängerin Kerstin Ott überrascht.

Kranker „Immer wieder sonntags“-Fan überrascht – Stefan Mross und Kerstin Ott sorgen für tollen Moment

Zum dritten Mal sitzt Petra bereits im Publikum von „Immer wieder sonntags“ (alle Infos zur ARD-Show mit Stefan Mross), doch diesen Tag wird sie vermutlich nie vergessen, denn Stefan Mross hat eine Überraschung für sie: Anlässlich ihres Geburtstags hat ihre Nichte die Dame nach Rust begleitet, wo an diesem Tag auch ihr Lieblingsschlagerstar auftritt: „Kerstin Ott, ich liebe die Frau, die ist so klasse“, schwärmt sie von der 40-Jährigen, wird dann aber ernster, als sie dem Moderator verrät, dass sie sich bald einer Operation im Krankenhaus unterziehen muss.

Große Emotionen bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross überraschte eine treue Zuschauerin (r.), die sich bald einer Operation unterziehen muss. Dass Kerstin Ott ebenfalls zu Gast war, freute sie besonders, denn die 40-Jährige ist ihr Lieblingsschlagerstar © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Das weiß Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) allerdings offenbar bereits, denn Petras Nichte hat sich im Vorfeld an die „Immer wieder sonntags“-Verantwortlichen gewandt, um ihrer „wunderbaren Tante“ und „ganz tollen Freundin“, eine Freude zu machen. „Von deiner Krankheit lässt du dich nicht unterkriegen“, lobt sie die zu Tränen gerührte Dame, die nicht nur von dem Moderator, sondern wenig später auch von Kerstin Ott höchstpersönlich geherzt wird.

Kerstin Ott widmet krankem „Immer wieder sonntags“-Fan warme Worte – geglückte Überraschung

„Liebe Petra, auch von mir alles Gute für die bevorstehenden Tage. Ich habe schon gehört, dass du so ein lieber und herzlicher Mensch bist und ich freue mich, dass du heute hier bist“, richtet Kerstin Ott warme Worte an die vollkommen überraschte „Immer wieder sonntags“-Zuschauerin, bevor sie ihr eine lange, innige Umarmung zukommen lässt. „Dich lass ich nicht mehr los“, zeigt sich Petra „total überwältigt“ – und erlebt dank der beiden Schlagerstars und ihrer engagierten Nichte einen Sonntag, an den sie sich hoffentlich noch ganze lange erinnern wird.

Eine Überraschung der etwas ungewöhnlichen Art lieferte dahingegen ein anderer Schlagerstar: G. G. Anderson trat bei „Immer wieder sonntags“ im Shirt einer schwedischen Death-Metal-Band auf – ob der 72-Jährige da wusste, was er trug? Verwendete Quellen: Immer wieder sonntags (ARD, Folge vom 17. Juli 2022)