Letzter Liebesbeweis? Stefan Mross erfüllt bei Carmen Nebel Anna-Carina Woitschacks Wunsch

Von: Jonas Erbas

Zu Carmen Nebel erschienen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack noch als Paar. Nur wenige Wochen vor der Trennung kam es dort zu einem letzten Liebesbeweis: Der Trompeter widmete ihr ein Lied.

Ellmau – Dass „Heiligabend mit Carmen Nebel“ bereits Ende Oktober aufgezeichnet worden war, merkte nach einer guten halben Stunde wohl auch der letzte Zuschauer: In der weihnachtlichen Schlagershow, die das ZDF pünktlich zum 24. Dezember ausstrahlte, standen Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) nämlich noch als Paar gemeinsam auf der Bühne. Dabei hatten sich der Volksmusiker und die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits am 11. November offiziell getrennt. Bei Carmen Nebel (66) war es nur wenige Wochen zuvor noch zu einer romantischen Liebesbekundung gekommen.

Wer das Weihnachtsfest mit den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten verbringen wollte, den beschenkte das ZDF mit einer neuen Ausgabe von „Heiligabend mit Carmen Nebel“. Neben Giovanni Zarrella (44) oder Roland Kaiser (70) sorgten auch Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack für besinnliche Festtagsstimmung – und das, obwohl die in Tirol produzierte Sendung bereits zwei Monate vor dem eigentlichen Feiertag aufgezeichnet wurde.

Davon ließen sich die Anwesenden allerdings nicht beirren: „Frohe Weihnachten“, wünschte Stefan Mross Gastgeberin Carmen Nebel recht verfrüht und herzte die 66-Jährige ausgiebig. Die Moderatorin reagierte ganz verzückt, denn der „Immer wieder sonntags“-Star hatte nicht nur (Noch-)Ehefrau Anna-Carina Woitschack, sondern auch seine Trompete mitgebracht. „Ich habe dich lange nicht mehr an der Trompete gesehen“, stellte die Grande Dame des Schlagerfernsehens fest.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an:

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.