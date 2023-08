Klarer Sieger im Quotenduell zwischen der Leichtathletik-WM und Jörg Pilawas „Zurück in die Schule“

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Am 25. August hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: Leichtathletik-WM oder „Zurück in die Schule“. Die Quoten sprechen für sich.

München – Während die deutschen Leichtathleten im ungarischen Budapest ums Weiterkommen kämpfen, mussten bei „Zurück in die Schule“ vier Promis ihr Grundschulwissen unter Beweis stellen. Das Fernsehprogramm hätte also nicht kontrastreicher sein können, die TV-Zuschauer hatten aber einen klaren Favoriten.

Leichtathletik-WM vs. „Zurück in die Schule“: Quotenduell zwischen ARD und ZDF hat klaren Sieger

Auch am 7. Wettkampftag gewinnt die Leichtathletik-WM das Quotenduell. Insgesamt 3,85 Millionen Menschen feuerten Leo Neugebauer, Niklas Kaul und Co vor den TV-Bildschirmen an. Für das ZDF ergibt das einen soliden Marktanteil von 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren, wie DWDL berichtet. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gewann das ZDF am Freitag das Quotenduell zur Primetime.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Hier schauten 0,79 Millionen Menschen zu (Marktanteil 19,9 Prozent). Deutlich weniger Zuschauer hatte da die Sat.1-Quizshow „Zurück in die Schule“. Moderator Jörg Pilawa muss sich da mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum zufriedengeben.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Star-Besetzung: „Zurück in die Schule“ verliert Quotenduell gegen ZDF

Bei „Zurück in die Schule“ bereiteten die Schüler der Don-Bosco-Montessori-Schule in Düsseldorf Meret Becker, Mirja Boes, Bastian Bielendorfer und Nelson Müller auf die Grundschulprüfung vor. Die Quizshow mit Jörg Pilawa verfolgten insgesamt 1,22 Millionen Menschen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,40 Millionen TV-Zuschauer ein. Damit kann Sat.1 seinen Marktanteil bei den Jungen zwar auf 9,6 Prozent verbessern, das Freitagabend-Quotenduell verliert der Sender gegen das ZDF aber trotzdem.

Am 25. August hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: Leichtathletik-WM oder „Zurück in die Schule“. Die Quoten sprechen für sich. (Fotomontage) © SAT.1/Willi Weber & IMAGO/Laci Perenyi

Apropos TV-Analysen: Bei der TV-Ausstrahlung blieben die Zuschauer zwar aus – in der ARD-Mediathek erzielt die Serie „Arcadia“ aber überraschend gute Quoten. Verwendete Quellen: dwdl.de/zahlenzentrale