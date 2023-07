Von Hollywood-Karriere unbeeindruckt: Barbara Schöneberger rügt Matthias Schweighöfer - lacht dann über seine Frisur

Von: Elena Rothammer

In der NDR-Talkshow begrüßte Barbara Schöneberger unter anderem Matthias Schweighöfer. Dass der Schauspieler inzwischen selbst in Hollywood durchstartet, schien die Moderatorin allerdings nicht zu beeindrucken.

Hamburg - In Sachen Karriere könnte es für Matthias Schweighöfer (42) kaum besser laufen. Als Schauspieler und auch als Regisseur hat er sich einen Namen gemacht. Nicht nur in deutschen Filmen, sondern auch in Hollywoodproduktionen wie unter anderem „Army of the Dead“ war er zu sehen. Zuletzt ergatterte der Wahl-Berliner sogar eine Rolle in Christopher Nolans (52) Kinohit „Oppenheimer“. Trotz all des Erfolgs fand er sogar noch Zeit für ein Gespräch in der NDR-Talkshow. Anerkennung von Barbara Schöneberger (49) gab es dort jedoch kaum....

„Setz‘ dich gerade hin“: Barbara Schöneberger tadelt Matthias Schweighöfer

Noch ehe der Magier Dannero in der NDR-Talkshow mit seinen Mental-Tricks insbesondere Barbara Schöneberger verblüffte, plauderte Matthias Schweighöfer über seine Erlebnisse in Hollywood und Begegnungen mit Star-Regisseur Christopher Nolan. Schon von Beginn an ließ sich Schöneberger davon aber nicht beeindrucken. „Setz‘ dich gerade hin, geht los jetzt“, tadelte sie ihn schon vor Beginn des Interviews.

Auch während des Gesprächs machte sich Barbara Schöneberger lustig und imitierte eine Mischung aus Deutsch und Englisch, weil Schweighöfer inzwischen zeitweise in den USA lebt. Kurz darauf machte sich die Blondine dann auch noch über seine Haare lustig. Nachdem ein Zusammenschnitt seiner Karriere gezeigt wurde, kommentierte sie amüsiert: „Du hattest auch Probleme mit den Haaren zwischendurch mal.“ Schweighöfer nahm ihr das aber nicht übel und scherzte: „Und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Alles zwischen 20 und 40.“ Daraufhin legte Barbara sogar noch mal nach und meinte: „Du warst ja meistens in Rollen, aber manchmal hast du es auch selber verbockt.“

Matthias Schweighöfer patzte beim ersten Casting mit Chrisopher Nolan Zwar durfte er letztendlich in Chrisopher Nolans Kino-Hit „Oppenheimer“ mitspielen, beinahe hätte es sich Matthias Schweighöfer aber mit dem Star-Regisseur verscherzt. Zuvor hatte er sich auch schon für seinen Film „Tenet“ beworben. Sein Casting-Agent habe ihm damals geraten, Nolan nicht anzusehen und einfach zu spielen. Zwischen den Szenen in einer Pause trafen sich ihre Blicke aber doch. „Das war der Moment, wo wir beide uns so angucken und ich merke, die Pause ist jetzt bestimmt schon länger als zehn Sekunden. Soll ich einfach gehen oder mach’ ich weiter? Und ich glaube, ich habe aufgehört und gesagt ‚Sorry.‘ Und dann haben wir uns danach ein Jahr nicht mehr gesprochen“, erinnerte sich Schweighöfer in der NDR-Talkshow.

Statt Schöneberger: Sänger Sasha spricht Matthias Schweighöfer seinen Respekt aus

Anders als Barbara Schöneberger ist Sasha (51), der ebenfalls bei der NDR-Talkshow zu Gast war, beeindruckt von Matthias Schweighöfers Karriere. „Riesen-Kompliment. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber das muss man sagen, das haben noch nicht viele Deutsche hingekriegt und vor allen Dingen auch nicht getraut, was du dich traust. Deshalb echt großen Respekt“, richtete er wertschätzende Worte an den Filmstar.

In der NDR-Talkshow plauderte Barbara Schöneberger mit Matthias Schweighöfer. Von seiner Karriere in Hollywood zeigte sie sich aber wenig beeindruckt. © MDR

Außerdem war auch Oli P. mit in der Runde. Der Musiker stellte in der NDR-Talkshow sein neues Werk vor. Weil es sich dabei aber schon wieder um ein Cover handelt, lachte Barbara Schöneberger über Oli P.s neue Single. Verwendete Quellen: NDR / NDR-Talkshow vom 28. Juli 2023