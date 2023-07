Wiedersehen mit „Arthur Distelmeier“: Ex-„Bergdoktor“-Bösewicht heuert bei anderer Serie an

Von: Melanie Habeck

Als Arthur Distelmeier machte Martin Feifel dem Bergdoktor das Leben schwer. Jetzt ergatterte der Schauspieler eine Rolle in einer anderen Serie.

Leipzig – In „Der Bergdoktor“ versuchte Arthur Distelmeier ständig, einen Keil zwischen seine Tochter Anne (Ines Lutz, 40) und Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 54) zu treiben. Im Rausch brannte er schließlich seinen Hof nieder und starb. Mit dem Serientod seiner Figur verließ auch Darsteller Martin Feifel (59) das ZDF-Erfolgsformat. Doch nun hat der Schauspieler eine neue Rolle an Land gezogen.

Vom „Bergdoktor“ zum Krimi: Martin Feifel in neuer „SOKO Leipzig“-Staffel zu sehen

Seit 2001 zählt „SOKO Leipzig“ zum festen Bestandteil im ZDF-Programm, nun meldet sich die Krimireihe mit neuen Folgen zurück – und hat auch einige neue Gesichter im Gepäck. Neben dem gewohnten Ermittlerteam um Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 53) wird laut TV Spielfilm auch der ehemalige „Bergdoktor“-Darsteller Martin Feifel in den Episoden der 24. Staffel zu sehen sein. In welche Rolle er genau schlüpft und in wie vielen Episoden er dabei sein wird, ist bis dato noch nicht bekannt.

Martin Feifel ist nicht der einzige Neuzugang, der in der 24. Staffel von „SOKO Leipzig“ einen Gastauftritt haben wird. Auch „In aller Freundschaft“-Star Julian Weigend (51) und „Rote Rosen“-Darstellerin Claudia Schmutzler (56) stoßen für die neuen Episoden zu der Serie hinzu.

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977

Krimis im ZDF-Programm: Nicht nur „Soko Leipzig“ kehrt zurück

Sendestart der neuen „SOKO Leipzig“-Staffel ist der 1. September 2023. Die Krimireihe wird immer freitags um 21:15 Uhr im ZDF zu sehen sein. Insgesamt können sich die Zuschauer auf 25 neue Folgen freuen, in denen das Ermittlerteam spannenden Fällen aus der sächsischen Metropole nachgeht.

Mit dem Serientod seiner Figur Arthur Distelmeier verließ Martin Feifel die Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Nun hat er eine Rolle in der Krimireihe „SOKO Leipzig“ ergattert. © ZDF & ZDF/Sandra Ludewig

„SOKO Leipzig“ ist nicht der einzige Krimi, der es zurück ins ZDF-Programm geschafft hat: Auch die „Mordsschwestern“ werden ab 1. September wieder im Fernsehen zu sehen sein – und zwar unmittelbar vor „Soko Leipzig“ um 20:15 Uhr. Der Sender feiert mit seinen Krimis derzeit riesige Erfolge – für die Filme wechseln sogar zahlreiche Zuschauer von der ARD zum ZDF. Verwendete Quellen: TV Spielfilm