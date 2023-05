TV-Streit zwischen Shania und Davina Geiss eskaliert – „Du kannst mich mal!“

Von: Madlen Trefzer

Davina und Shania Geiss haben ihre eigene Serie auf RTLZWEI. Doch nicht immer herrscht beim Geissens-Nachwuchs Friede, Freude, Eierkuchen. So heftig streiten die beiden im TV:

Davina und Shania Geiss nehmen das Show-Zepter selbst in die Hand. In ihrer neuen Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ auf RTLZWEI gewähren die beiden Geissens-Töchter tiefe Einblicke in ihr Luxus-Leben und den alltäglichen Wahnsinn der Reichen und Schönen. Doch auch hier kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen unter Geschwistern. MANNHEIM24 berichtet:

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

Zickenkrieg vorprogrammiert: So kommt es zum Streit zwischen Shania und Davina Geiss

Shania und Davina Geiss tun das, was sie schon bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ taten. Nun aber stehen die beiden noch mehr im Mittelpunkt der Show und zeigen sich von einer Seite, die ihre Fans noch nicht kannten. Auch Carmen und Robert Geiss sind in den neuen Folgen zu sehen. Doch was wird aus der Hauptsendung „Die Geissens“? Wurde die etwa abgesetzt?

Als Shania und Davina Geiss sich in Monaco eine Bikini-Modeschau anschauen, sind Umbrüche angesagt – und zwar im eigenen Apartment. Es kommt zu Spannungen zwischen den beiden Schwestern. Die eine breitet ihre Sachen überall aus und die andere ist davon wahnsinnig genervt. Beide haben vor, die Einrichtung in der gemeinsamen Wohnung zu verändern. Da ist der Zickenkrieg so gut wie vorprogrammiert.

Situation eskaliert: Shania und Davina Geiss streiten im TV

Und dann geht es los. Beim Aussortieren von Dingen, die nicht mehr benötigt werden, eskaliert der Umgangston der beiden Geiss-Schwestern – und damit die gesamte Situation. Shania und Davina haben offenbar unterschiedliche Ansichten, was Ordnung angeht und klären die Meinungsverschiedenheit vor laufender RTLZWEI-Kamera. Hierbei wird es sowohl laut als auch passiv-aggressiv.

Davina will die Kartons der Designer-Artikel, für die die beiden Geiss-Schwestern das meiste Geld ausgeben, behalten. Immerhin verliere Designerware an Wert, wenn sie nicht die passenden Aufbewahrungsboxen hat. Mittlerweile haben die beiden aber so viele Kartons, dass es kaum Stauraum dafür gibt. Und das wiederum bringt Shania auf die Palme.

Die Stimmung kippt: Shania Geiss ist wütend auf Davina

Dann kommt Ozan, der Familienfriseur vorbei und entlädt die dicke Luft im Luxusapartment. Vorerst. Davina und Shania Geiss brauchen eine helfende Hand. Ozan präsentiert seine vermeintlich fähigen Muskeln der TV-Kamera und Davina holt ihn wieder auf den Boden: „Da gibt es nichts zu sehen“, kommentiert sie sein machohaftes Posieren trocken und entmutigend. Entmutigend kommentieren Fans auch Davina Geiss‘ neues Foto bei Instagram.

Nachdem alles an Aufräum- und Aufbauarbeiten fast erledigt ist, kippt bei Shania Geiss die Stimmung. Sie ist wütend auf ihre Schwester, weil sie den ganzen Haufen Designerkartons ganz um sonst in die Tiefgarage geschleppt haben – und das war ja schließlich Davinas Idee. Denn derjenige, der die Sachen des Geissens-Nachwuchs anschließend abholen kommen soll, kommt mit seinem großen Transporter gar nicht in die Garage rein.

„Guck mal, wie sie hier doof rumläuft“ – Shania Geiss provoziert ihre Schwester

Shania Geiss ist hungrig und schlecht gelaunt. Sie ist kurz davor, ihre Schwester mit dem ganzen Zeug, dass sie aus ihrem Apartment geräumt haben, alleine zu lassen. „Guck mal, wie sie hier doof rumläuft“, lästert sie mit einem Mann, der beim Großprojekt „Wohnung aufräumen“ mithilft. Hoppla, Davina scheint das gehört zu haben. Doch sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Shania denkt aber gar nicht daran, locker zu lassen: „Das Problem mit Davina ist es, dass sie nicht weit denken kann. Aber das wussten wir ja schon.“ Sie beschwert sich über die draußen herrschende Hitze, ihren Bärenhunger und die damit zusammenhängende Energielosigkeit. Sie habe keine Kraft dazu, irgendwelche Sachen zu schleppen. Doch auch davon lässt sich Davina nicht beeindrucken und drückt ihr ein paar leichtere Designertüten in die Hand.

So endet der eskalierende Streit von Davina und Shania Geiss

Davina Geiss kennt das Verhalten ihrer Schwester nur zu gut. Diese sei nämlich überhaupt nicht zum Arbeiten gemacht – schon gar nicht, wenn sie Hunger hat. Doch Shania überrascht damit, dass sie ein Möbelstück nach oben schleppt – mit Dior-Tasche in der anderen Hand, wohl bemerkt. „Oh mein Gott, Shania macht was!“ ruft Davina ironisch. „Du kannst mich mal“, antwortet ihre schlecht gelaunte Schwester pampig.

Am Ende wird aber doch noch alles gut. Der Geissens-Nachwuchs lässt sich vom nicht so muskulösen Ozan durch die gesamte Tiefgarage auf einem Gepäckträger herumkutschieren und scheint dabei Spaß zu haben. Und das sogar gemeinsam. Wie lange die beiden noch in der Monaco-Wohnung leben, bleibt abzuwarten, denn sie planen etwas Großes! Das sagt Manuel Flickinger zu Shania und Davina Geiss’ Lebensentscheidung. (mad)