Drei Stunden Schlager im ZDF: Giovanni Zarrella bekommt neue Show

Von: Melanie Habeck

Teilen

Vor wenigen Tagen präsentierte Giovanni Zarrella seine bisher größte „Giovanni Zarrella Show“. Jetzt bekommt er eine neue Schlagersendung im ZDF, mit der ein besonderes Jubiläum gefeiert wird.

Offenburg – Giovanni Zarrella (45) mausert sich mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ immer mehr zur Schlager-Geheimwaffe des ZDF. Am vergangenen Samstag (22. Juli) versammelte er in der Dortmunder Westfalenhalle wieder namhafte Künstler wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59) oder Kerstin Ott (41). Für November ist eine weitere Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ geplant – doch dabei wird es nicht bleiben. Der Sänger erhält zusätzlich noch eine neue Sendung im ZDF.

Giovanni Zarrella bekommt neue Show: Sondersendung zu Roland Kaisers 50. Bühnenjubiläum

Zwar verpasste die „Giovanni Zarrella Show“ in der Primetime den Quotensieg, trotzdem konnte Giovanni Zarrella das ZDF-Publikum mit seinem Livespektakel begeistern. Der Sender setzt daher auch künftig auf den Entertainer: Wie das ZDF bekannt gibt, wird der 45-Jährige eine Musikshow zu Ehren von Roland Kaiser (71) moderieren. Mit der Sendung wird ein ganz besonderer Anlass gefeiert, denn der Schlagerkönig feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

In „50 Jahre Roland Kaiser“ wird Giovanni Zarrella verschiedene Musikerkollegen empfangen, die in der dreistündigen Show die größten Hits von Roland Kaiser singen werden. Darüber hinaus wird der Moderator gemeinsam mit seinen Gästen auch einen Blick auf die beispiellose Karriere der Schlagerikone werfen. Aufgezeichnet wird die Sendung laut DWDL bereits am 16. Dezember in der Offenburger Baden-Arena, eine TV-Ausstrahlung ist für Anfang 2024 geplant.

Mehr als nur Schlagerstar: Roland Kaiser war auch als Schauspieler unterwegs Neben seinen Erfolgen im Musikbusiness unternahm Roland Kaiser schon einige Ausflüge ins TV-Geschäft. 2012 war er in der „Tatort“-Folge „Summ, Summ, Summ“ aus Münster zu sehen und spielte darin den Schlagerstar Roman König. Zusammen mit Axel Prahl stand er außerdem für die ARD-Tragikomödie „Eisland“ vor der Kamera. Die Uraufführung des Streifens erfolge im Sommer 2021 im Rahmen des Filmfests in München.

Giovanni Zarrella und Roland Kaiser sind keine Unbekannten

Roland Kaiser zeigt sich auf Facebook geehrt davon, dass das ZDF ihm anlässlich seines Bühnenjubiläums eine Sondersendung widmet. „Giovanni Zarrella ist ein von mir sehr geschätzter Kollege und ich bin stolz und dankbar, dass er im Rahmen dieser TV-Sendung – gemeinsam mit weiteren Künstlerkolleginnen und -kollegen – ein abwechslungsreiches Programm präsentieren wird“, fiebert er gemeinsam mit seinen Followern auf die Show hin.

Tatsächlich sind Giovanni Zarrella und Roland Kaiser keine Unbekannten. Im vergangenen Jahr sangen die beiden in der „Giovanni Zarrella Show“ gemeinsam den Kaiser-Hit „Extreme“. Auch am vergangenen Wochenende performte der Moderator gemeinsam mit seinen Gästen: Das Duett mit Musiklegende Michael Bolton (70) rührte Giovanni Zarrella dabei zu Tränen. Verwendete Quellen: ZDF, DWDL, Facebook/Roland Kaiser