Stefanie Hertel genervt: Riverboat-Moderator schlägt mit Volksmusik-Klischees um sich

Stefanie Hertel plaudert im MDR-Riverboat über ihre Anfänge als Schlagersängerin, ihre Heimat und performt mit ihrer Country-Band „More than words“. Doch als Moderator Matze Knop einen Witz über die Volksmusik macht, ist Stefanie Hertel plötzlich genervt.

Leipzig – In der Volksmusik ist das Leben noch in Ordnung. Frauen im Dirndl und Männer in Lederhosen singen gut gelaunt über Berge, Freundschaften und die große Liebe – und Jodeln kann natürlich auch jeder. So lautet zumindest das typische Volksmusik-Klischee. Stefanie Hertel (43) scheint von dem Heile-Welt-Bild aber genug zu haben und reagiert gereizt, als Riverboat-Moderator Matze Knop (48) genau darauf anspielt.

Eigentlich war die Stimmung beim MDR-Riverboat ganz ausgelassen. Schlager-Star Stefanie Hertel erzählt gut gelaunt über ihre Kindheit und ihren Traum Sängerin zu werden. Auch Papa Hertel darf die ein oder andere Kindheitsanekdote erzählen. So kam es zur Sprache, dass Stefanie Hertel einmal am Gartenzaun stand und aus voller Brust gejodelt hat – zur Verwunderung ihres Vaters.

„Du kommst ja aus der Volksmusik. Da muss man ja jodeln können“, so Matze Knop als Antwort auf die Geschichte von Stefanie Hertel. Doch Stefanie Hertel findet es gar nicht lustig, dass der Riverboat-Moderator dieses Volksmusik-Klischee auspackt und kontert mit eisernem Blick: „Nein, muss man zwangsläufig nicht“.

Schon gewusst? Stefanie Hertel war mal mit Stefan Mross verheiratet Vor Helene Fischer und Florian Silbereisen gab es Stefanie Hertel und Stefan Mross. Die beiden galten jahrelang als DAS Schlagertraumpaar. 1991 lernten sie sich beim Grand Prix der Volksmusik 1991 kennen und nur ein Jahr später wurde ihre Beziehung öffentlich. Im Oktober 2001 kam ihre gemeinsame Tochter Johanna zur Welt. Im September 2006 heirateten Stefanie Hertel und Stefan Mross standesamtlich in Florida und zwei Monate später kirchlich in Südtirol. Doch das Eheglück der beiden hielt nur wenige Jahre. Im September 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt, 2012 wurde die Ehe geschieden.

Im MDR-Riverboat: Matze Knop überrascht Stefanie Hertel mit Jodel-Künsten

Stefanie Hertel schlecht gelaunt? Das gibt es auch selten. Doch Matze Knop macht seinen Klischee-Patzer wieder gut, indem er die Schlagersängerin mit seinen eigenen Jodel-Künsten überzeugt. Und nachdem auch Papa Hertel mal jodeln durfte, sind alle wieder gut gelaunt. Danach lenkt Matze Knop das Thema schnell wieder auf etwas Unverfängliches und fragt Stefanie Hertel nach ihren Brüdern.

Ihr Ex dürfte bei dabei auch schlechte Laune bekommen: Anna-Carina Woitschack sorgt mit ihrem ehrlichen Interview über ihre Ehe mit Stefan Mross nämlich für mächtig Schlagzeilen. Denn wie die Schlagersängerin nun erzählt, hat sie sehr unter den Eheproblemen gelitten – emotional und körperlich. Von Hautprobleme, Schlafstörung und Gewichtsverlust ist die Rede. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat