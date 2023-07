Barbara Schöneberger in NDR-Talkshow verblüfft: Mental-Trick macht sie fassungslos

Von: Lisa Klugmayer

Mann müsste annehmen, dass Barbara Schöneberger nach über 20 Jahren im TV nichts mehr aus der Ruhe bringt. Doch Mentalist Dannero hat das jetzt tatsächlich in der „NDR Talk Show“ geschafft.

Hamburg – Die „NDR Talk Show“ geht in die nächste Runde. Auch diesmal begrüßen Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) wieder tolle Gäste: Unter anderem Oli P. (44) und Pauline Petszokat, Peter Plate (56) und das Musical-Ensemble von „Romeo und Julia“, Matthias Schweighöfer (42) oder Magier, Gedankenleser und TikTok-Star Dannero (32). Letzterer gab den Anwesenden am 28. Juli eine Kostprobe von seinem Können – und las die Gedanken von unter anderem Barbara Schöneberger.

In NDR-Talkshow: Mentalist Dannero liest die Gedanken von Barbara Schöneberger und ihren Gästen

Nachdem Oli P. und Pauline Petszokat herzzerreißende Einblicke in die Zeit nach ihrer Hirntumor-OP gaben, das Musical-Ensemble von „Romeo und Julia“ das Publikum mit einer Gesangseinlage rührte und Matthias Schweighöfer von seiner Hollywood-Karriere erzählte, durfte auch Dannero zeigen, was er kann. Der Magier, Gedankenleser und TikTok-Star hatte für die anwesenden Promis einen besonderen Trick vorbereitet.

In der Hand hält er fünf nummerierte Umschläge. Barbara Schöneberger, Oli P., Sasha und Peter Plate sollen nacheinander gerade schauen, die Augen schließen und ihm eine Zahl zwischen eins und fünf nennen. Die Moderatorin entschied sich für die zwei und bekam somit den Umschlag mit der Nummer zwei.

Als jeder seinen Umschlag hatte, kam die Auflösung. „Barbara, hast du dich in irgendeiner Weise beeinflusst gefühlt?“, fragte der Mentalist die Moderatorin. Sie verneinte die Frage. „Nein, dann öffne doch bitte mal deinen Umschlag und lies mal bitte laut vor, was da drauf steht“, bat Dannero sie dann. Der Inhalt des Umschlags ließ Barbara Schöneberger dann so richtig staunen.

Barbara Schöneberger bei NDR-Talkshow verblüfft: Mental-Trick macht sie fassungslos

„Diesen Umschlag hält die Moderatorin“, las Barbara Schöneberger fassungslos vor. „Geil“ war alles, was sie im ersten Moment sagen konnte, gefolgt von „Nein. Das gibt‘s ja nicht“. Bei Oli P. stand „Diesen Umschlag hält ein Mann mit pflegeleichter Frisur“ – eine Anspielung auf seine Glatze. Peter Plate, der die Musik für das „Romeo & Julia“-Musical in Berlin geschrieben hat, las als Nächstes vor: „Diesen Umschlag hält ein großer Fan von Shakespeare“. Bei Sasha, der mit 51 noch immer keinen Führerschein hat, steckte eine kleine Fahrerlaubnis aus Papier drin.

„Ist das toll. Das hast du super gemacht“, lautete das Fazit von Barbara Schöneberger zu den Künsten von Dannero. Apropos Mentalist: Timon Krause ist von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Mit seinen Tricks verzaubert der Mentalist sein Publikum immer wieder aufs Neue. Bei „3 nach 9“ gab Timon Krause nun eine Hypnose-Kostprobe. Verwendete Quellen: NDR Talk Show vom Freitag, 28. Juli 2023