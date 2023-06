Silbereisen, Schöneberger, Bergdoktor: Jede Woche eine Schlagershow im TV in den Sommerferien

Von: Elena Rothammer

In Deutschland starten die Sommerferien nach und nach. Damit kommt auch die Zeit für einen entspannten TV-Abend. Besonders Schlagerfans werden dank Florian Silbereisen und Co. auf ihre Kosten kommen.

Berlin / Mainz - Große Schlagerfeste und Kult-Sendungen haben die großen deutschen Sender längst als Quotengarant erkannt. In den Sommermonaten, die hierzulande auch Ferienzeit bedeuten, haben die Leute besonders viel Zeit, sich dem TV-Programm zu widmen. Insbesondere Schlagerfans werden dabei auf ihre Kosten kommen und dürfen sich auf Florian Silbereisen (41), Giovanni Zarrella (45) und Co. freuen.

Silbereisens „Schlagerboom“ und Co.: Im Sommer läuft jede Woche eine Schlagershow

Am 24. Juni startet der MDR mit „Wenn die Musi spielt“. Direkt eine Woche später am 1. Juli läuft dann Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“ in der ARD. In der Folgewoche legt die ARD direkt nach: Im Ersten läuft die „Starnacht am Wörthersee“ mit Barbara Schöneberger (49) und „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (53). Am 22. Juli geht dann im ZDF die „Giovanni Zarrella Show“, die dieses Mal unter dem Motto „Schlager-Sommerparty“ stattfindet und damit Silbereisens „Schlagerboom“ Konkurrenz macht, an den Start.

In der Woche darauf am 29. Juli dürfen sich die Schlagerfans dann auf „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ im SWR und im MDR freuen. Einen grandiosen Abschluss des Schlager-Marathons im Sommer bildet schließlich am 5. August „Kaisermania“ mit Roland Kaiser. Damit ist vom 24. Juni bis zum 5. August in jeder Woche eine Schlagershow im TV zu sehen – mit einer großen Ausnahme am 15. Juli. Doch auch da erwartet die Zuschauer ein besonderes Schmankerl.

Daniela Katzenberger zu Gast bei Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“? Am 1. Juli präsentiert Florian Silbereisen das „Schlagerboom Open Air“. Mit dabei sind Stars wie Mireille Matthieu, Vicky Leandros, Howard Carpendale und Albano und Romina Power. Angeblich steht aber auch noch eine Premiere an. Daniela Katzenberger soll bei Florian Silbereisen erstmals als Solo-Sängerin auf der Bühne stehen.

Barbara Schöneberger vier Samstage in Folge im Sommer im TV

Am 15. Juli präsentiert Barbara Schöneberger eine neue Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD. Die Moderatorin ist in den Sommerwochen gut vertreten. Am 24. Juni und am 1. Juli ist sie mit Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (66) in “Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL zu sehen, am 8. Juli moderiert sie in der ARD die „Starnacht am Wörthersee“. Vier Samstage mischt Barbara Schöneberger somit samstags in der Primetime mit.

Auch nach dem Sommer warten einige TV-Highlights auf die Zuschauer. Unter anderem sind die Dreharbeiten für eine neue „Der Bergdoktor“-Staffel in vollem Gange – dabei könnte Darstellerin Ronja Forcher (27) sogar im Boxring zu sehen sein. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de