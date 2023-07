„Sommer-Spaß mit Andy Borg“ in der „Immer wieder sonntags“-Arena: Stefan Mross hatte die Idee

Von wegen Konkurrenz

Andy Borg sendet seinen „Schlager-Spaß“ erstmals live aus der „Immer wieder sonntags“-Arena. Wie es dazu kam, erste Einblicke und worauf er sich am meisten freut, hat er uns im IPPEN.MEDIA-Interview verraten.

Rust – „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ findet am 29. Juli live als „Sommer-Spaß“ in der „Immer wieder sonntags“-Arena statt. Doch wer jetzt denkt, dass es so etwas wie einen Konkurrenzkampf zwischen Stefan Mross (47) und Andy Borg (62) gibt, liegt meilenweit daneben. Wie der sympathische Wiener im Interview mit IPPEN.MEDIA erzählt, hatte der „Immer wieder sonntags“-Moderator sogar die Idee, ihm seine Arena im Europa-Park zu überlassen.

„Haben immer davon geredet“: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ erstmals als Open-Air

Fans erwartet am Samstag eine ganz besondere Ausgabe vom „Schlager-Spaß“. Denn Andy Borg verlässt seine gemütliche Weinstube und empfängt seine Gäste erstmals in einer großen Open-Air-Arena – quasi „Fern von daheim“. Ein Vorhaben, das er schon lange umsetzten wollte. „In diesen vergangenen fantastischen fünf Jahren ‚Schlager-Spaß‘ in unserer gemütlichen Weinstube haben wir immer davon geredet, dass so ein Open Air doch auch was Schönes wäre“, verrät uns Andy Borg.

Andy Borg sendet seinen „Schlager-Spaß" erstmal live aus der „Immer wieder sonntags"-Arena.

Die perfekte Location für den „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ zu finden, war allerdings gar nicht so einfach – bis Stefan Mross die zündende Idee hatte. „Wir haben uns lange und immer wieder umgeschaut, bis dann Stefan die Idee hatte: Macht’s das doch bei uns! Und dann haben wir uns gefreut, weil ganz schnell sogar das Datum feststand und wir am Samstagabend zu unserer Gartenparty ‚Sommer-Spaß‘ einladen können“, so Andy Borg freudestrahlend.

Dabei freut sich der Schlagerstar auf eines ganz besonders: „Auf diese ganz besondere Atmosphäre“, wie er weitererzählt. „Ich habe gestern am Abend schon erste Fotos gesehen – die Bühnenbildner haben sicher schon viele Gartenfeste gefeiert, denn das sieht alles so schön geschmückt und beleuchtet aus – ein richtiger Sommernachtstraum!“, schwärmt Andy Borg. „Wir werden ein wunderbares Gartenfest feiern und die Weinstube bleibt an diesem Samstagabend ausnahmsweise geschlossen“.

„'Denken Sie schon darüber nach, aufzuhören?'. Das ist eine der wenigen Fragen, die ich tatsächlich nicht beantworten kann, weil ich darüber nicht nachdenke", verrät er im Interview mit IPPEN.MEDIA.

„Schlager-Spaß lebt ja auch von der Spontaneität“: Andy Borg nimmt Live-Pannen mit Humor

Doch Schlager-Fans dürfen sich nicht nur auf eine besondere Atmosphäre freuen, sondern auch auf eine hochkarätige Gästeliste. Neben Stefan Mross sind unter anderem auch Semino Rossi, Fantasy, Sigrid & Marina, Die Jungen Zillertaler, Rosanna Rocci und Ramon Roselly dabei. Letzterer baut sich auch gerade eine Karriere als Moderator auf. Da hat Andy Borg als erfahrener Showhase gleich einen wichtigen Tipp parat: „Er soll bloß genau so bleiben, wie er ist! Das kann man nicht jedem raten, bei ihm ist das der einzige Rat, den ich ihm sehr gern mit auf den Weg gebe“.

Angst vor peinlichen Pannen oder Hoppalas hat Andy Borg übrigens nicht, wie er IPPEN.MEDIA am Schluss noch verrät: „So eine Sendung wie der Schlager-Spaß lebt ja auch von der Spontaneität. Wenn mal was nicht wie im Drehbuch gelaufen ist, war’s am Ende sogar lustiger“.

Apropos „Immer wieder sonntags": Nicht nur beim Mallorca-Fernsehgarten müssen die Songtexte jugendfrei gemacht werden, auch bei „Immer wieder sonntags" ist das üblich.

