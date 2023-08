Sommerferien in Ellmau: So verbringt Hans Sigl die „Bergdoktor“-Drehpausen

Teilen

Hans Sigl und seine Co-Stars arbeiten hart an der 17. „Bergdoktor“-Staffel. Jetzt verriet der Star der Serie, was er am liebsten in seinen Drehpausen unternimmt.

Rust – Hans Sigl (54) ist ein echtes Arbeitstier. Der „Bergdoktor“-Darsteller steht für das beliebte ZDF-Format seit nun schon 17 Staffeln vor der Kamera. Seit dem Frühjahr dreht er mit seinen Kolleginnen und Kollegen Heiko Ruprecht (51), Mark Keller (58), Monika Baumgartner (72) und Ronja Forcher (27) wieder in der Bergregion am Wilden Kaiser, genauer gesagt in den Serienorten Ellmau, Going, Söll und Scheffau. Auch wenn das Arbeitspensum des Teams hoch und eng getaktet ist, gibt es hin und wieder Drehpausen, ja sogar Ferien. Im Gespräch mit „Bunte“ verriet Sigl nun, was er in seiner Freizeit am liebsten unternimmt.

Bergdoktor-Star Hans Sigl gibt zu: Nichtstun ist „manchmal das Schwerste“

„Wenn‘s geht in irgendeinem Wasser schwimmen. Wenn‘s geht auf dem Golfplatz Golf spielen. Wenn‘s geht lesen. Und tatsächlich einfach nichts – und das ist das Schönste und manchmal das Schwerste“, sagte Hans Sigl auf dem roten Teppich im Europa-Park Rust. Dort feierte der bekannte TV-Produzent Werner Kimmig vor wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag und das 50-jährige Bestehen seiner Firma.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Zwar geht Sigl in seiner Freizeit gerne seinen Hobbys nach, dennoch scheint er es nicht lange ohne seinen Drehalltag auszuhalten. „Ich könnte eigentlich dauernd drehen, durchdrehend quasi“, behauptete der Bergdoktor-Star. Er sei dementsprechend „total heiß, die neuen Folgen zu drehen“.

„Der Bergdoktor“: Neue Episoden Anfang 2024 im ZDF

Die langersehnte 17. Staffel vom Bergdoktor wird Anfang 2024 ausgestrahlt. Ein genaues Datum hat das ZDF noch nicht bekannt gegeben. Fakt ist: Nachdem die 16. Staffel mit einem dramatischen Cliffhanger geendet hatte, können die Fans kaum erwarten, endlich zu erfahren, wie es um Hans Gruber und Co. weitergeht.

Hans Sigl und seine Co-Stars arbeiten hart an der 17. „Bergdoktor“-Staffel. Jetzt verriet der Star der Serie, was er am liebsten in seinen Drehpausen unternimmt. (Fotomontage) © Instagram/Hans Sigl & ZDF/Erika Hauri

Hans Sigl ist außerdem bekannt dafür, auf seinem Social-Media-Kanal kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nun teilt der „Bergdoktor“-Darsteller auch seine Meinung zum Genderverbot an Schulen. Verwendete Quellen: Bunte.de