Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“

Von: Sarah Wolzen

Am 7. September ist es endlich so weit: Das „Sommerhaus der Stars“ geht in die nächste Runde. Zur Einstimmung gibt es hier die größten Skandale der ersten sechs Staffeln.

1 / 19 Zwischen Mobbing und Spuckattacken kann man sich schon mal fragen: „Wo ist die Fairness geblieben?!“ Hier kommen die größten Dramen aus dem „Sommerhaus der Stars“ © RTL+

2 / 19 Schon in der ersten Staffel, damals noch in Portugal gedreht, geht es heiß her. Zwischen Boxer René Weller und Thorsten Legat kommt es zum Streit. Der Grund: Renés stinkende Jeansjacke! Dessen Frau Maria kontert den Stinkvorwürfen: „René hat einen ganz tollen Eigengeruch!“ © RTL+

3 / 19 2017 sind Helena Fürst und Ennesto Monté im „Sommerhaus der Stars“ und zoffen sich was das Zeug hält. Erst später gibt Ennesto zu, dass sie bei den Dreharbeiten schon längst getrennt waren - ein Skandal, schließlich sollen sich die Paare doch erst nach ihrem „Sommerhaus“-Besuch trennen. © RTL+

4 / 19 Zum bitteren Streit kommt es in Staffel 3 zwischen den „Bauer sucht Frau“-Stars Iris und Uwe Abel. Er macht sich lustig, dass sie nicht ins Fitnessstudio geht - sie darüber, dass er Angst vorm Zahnarzt hat © RTL+

5 / 19 Bert Wollersheim hat keine Lust mehr, ständig hinter den Büchners aufzuräumen... © RTL+

6 / 19 Das will Danni Büchner nicht auf sich sitzen lassen. Sie ist nämlich auch total von Bert Wollersheims Lachen genervt! © RTL+

7 / 19 Als ihr Freund Mike Heiter Fragen zu ihrer Beziehung nicht richtig zu beantworten weiß, rastet Elena Miras aus und droht mit „Trennung! Trennung!“ © RTL+

8 / 19 Den Text zu diesem Bild kennt jeder Trash-Fan: „Wo ist die Fairness geblieben, wo?!?“, will Elena Miras wissen, nachdem es in einem der Spiele nicht ganz klappen wollte. © RTL+

9 / 19 Zwischen den einstigen Buddys Willi und Herren und Johannes Halles wird es sogar handgreiflich. Der Grund: Missverständnisse in der Nominierungsabsprache © RTL+

10 / 19 Der Wendler scheint mit niemandem so richtig warm zu werden - außer mit seiner Laura. Dabei hat er sich doch so viel Mühe gegeben und Willi Herren sogar angeboten, Laura auch mal auf den Hintern zu hauen... © RTL+

11 / 19 Rote Rosen regnet es für Ex-Bachelor Andrej Mangold nicht, dafür Spucke von Georgina Fleurs damaligem Freund Kubilay Özdemir © RTL+

12 / 19 Dem angespuckten Andrej kommen vor Wut die Tränen, doch schon bald kann er seine Energie auf Ex-Bachelor-Finalistin Eva Benetatou konzentrieren. © RTL+

13 / 19 „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas Robens hat derweil so viel gebechert, dass Kubilay schlagen will. Ehefrau Caro muss dazwischengehen. © RTL+

14 / 19 Und bekommt nicht mit, dass das Youtuber-Paar Lisha und Lou eine Caro-Robens-Vodoo-Puppe erstellt. © RTL+

15 / 19 Eva Benetatou bekommt es im „Sommerhaus der Stars“ von allen Seiten ab, denn Ex-Bachelor Andrej hetzt die anderen „Sommerhaus“-Bewohner gegen sie auf. Es ist viel von Mobbing die Rede. © RTL+

16 / 19 Zum versuchten Todschlag kommt auch noch in Staffel 5, zumindest wenn es nach Annemarie Eilfeld geht. © RTL+

17 / 19 Der (Einhorn) hat nämlich im Rahmen eines Spiels Annemaries Freund Tim (Gorilla) eins mit dem Baseballschläger übergebraten - woraufhin Tim ins Krankenhaus muss. © RTL+

18 / 19 2021 gab es im „Sommerhaus der Stars“ eigentlich nur ein Thema: Mike Cees und seine toxische Männlichkeit © RTL+

19 / 19 Erst flippt Mike aus, als er erfährt, dass seine Frau Michelle einst was mit ihrem „Sommerhaus“-Mitbewohner Mola Adebisi hatte, dann kontrolliert er was sie anzieht, mit wem sie spricht, was sie tut. © RTL+

Bocholt - Das lange Warten hat bald ein Ende. Am 7. September geht bei RTL die neue Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ los. Der Cast der 7. Staffel verspricht Trash-TV vom Feinsten. Doch die diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten treten in große Fußstapfen, schließlich haben ihre Vorgänger in den vergangenen Staffeln keine Gelegenheit zum Pöbeln, Fighten oder aufeinander Losgehen ausgelassen.

Hier gibt es zur Einstimmung auf die neue Staffel die größten Dramen aus sechs Jahren „Sommerhaus der Stars“ in Bildern.