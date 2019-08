Sommerhaus der Stars: Fans von Kandidatin werfen RTL Manipulation vor

Ärger um das „Sommerhaus der Stars“: Die Fans von Kate Merlan sind sauer auf RTL. Manipuliert der Sender die Szenen, um sie ins schlechte Licht zu rücken?

Sie ist dieses Jahr sicher die Bewohnerin mit den meisten Tattoos im Sommerhaus der Stars: Die Rede ist von Kate Merlan, die Freundin von Ex-Boyband-Star Benjamin Boyce. Die junge Freundin des Sängers zeigt ihre Tattoos und Kurven freizügig auf Instagram. Der Einzug des Paares ins „Sommerhaus der Stars“ 2019 auf RTL sorgte schon vorab für reichlich Diskussionsstoff. Den Ex-Boyband-Star und das Tattoo-Model trennt ein Altersunterschied von 19 Jahren. Sogar das umstrittene Paar Michael Wendler und Freundin Laura können das nicht überbieten.

Sommerhaus der Stars: Fans machen sich Sorgen

Die Fans sind allerdings sauer über die Schnitte von RTL, die Kate Merlan - so finden sie - im „Sommerhaus der Stars“ ziemlich zickig rüberkommen lassen.

So kommentiert ein Fan auf Instagram: „Du hast dich bei den meisten, die dich monatelang, 24 Stunden am Tag (ohne Schnitt) beobachten konnten, gerade durch deine liebe Art ins Herz geschlichen. Ich finde es schade dass dich jetzt viele durch den Zusammenschnitt von RTL für eine Furie halten.“

Und ein weiterer Fan schreibt: „So ein tolles Paar. Lasst euch von den ganzen Kommentaren nicht runterziehen. RTL schneidet sowieso alles immer so, dass die Zuschauer ein falsches Bild bekommen!“

Schon öfter warfen Stars RTL Manipulation vor

Es ist nicht das erste Mal, dass Manipulations-Vorwürfe gegen RTL laut werden. So warf etwa Dschungelcamp-Teilnehmerin Giulia Siegel dem Sender vor, sie gezielt als Zicke präsentiert zu haben. Sie behauptete: Was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist nicht das, was im Dschungelcamp wirklich passiert ist. RTL zeige eine verzerrte Form der Wirklichkeit im Dschungelcamp. „Man sieht Schnitte. Man muss Sachen schneiden, damit es interessant wird.“

Sommerhaus der Stars: Kate Merlan ist Tattoo-Model

Vor ihrer Beziehung mit Benjamin Boyce war die 32-Jährige mit Schlagersänger Nino de Angelo zusammen. Bekannt wurde sie durch Reality-TV-Formate wie "Newtopia" auf Sat.1 oder "Get The F*ck Out Of My House".

Benjamin Boyce und Kate Merlan verbindet eine „romantische“ Kennenlerngeschichte. Wie die beiden im Vorfeld vom „Sommerhaus der Stars“ 2019 auf rtl.de erzählten, hat der Ex-"Caught In The Act"-Sänger seine Freundin im Sommer des vergangenen Jahres zum ersten Mal auf der Hohenzollernbrücke in Köln gesehen. So weit, so gewöhnlich. Aber dann legte ein Windstoß die Brüste von Kate Merlan frei. Da war es um den Sänger geschehen.

Sommerhaus der Stars: Es kriselt zwischen den Paaren

Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es immer wieder zum Streit zwischen den beiden. Auch bei anderen Paaren im „Sommerhaus der Stars“ kriselt es heftig. Richtig Zoff gibt es immer wieder zwischen Yeliz Koc und Johannes Haller. Auch Steffi und Roland Bartsch haben einige Krisen hinter sich. Das gleiche gilt für Jessica Cardinahl und Quentin Parker. Allerdings sehen die Zuschauer davon nichts mehr, da das Paar das Sommerhaus der Stars freiwillig verlassen hat.