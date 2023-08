Klarer Sieger im Quotenduell zwischen der Leichtathletik-WM und „Stern TV Spezial“

Von: Elena Rothammer

Teilen

Die ARD zeigte am Donnerstagabend wieder die Leichtathletik-WM. RTL hingegen setzte zur Primetime auf „Stern TV Spezial“. Wer holte mehr Zuschauer?

Berlin / Köln – Am Donnerstagabend (24. August) war für die TV-Zuschauer das verschiedenste geboten. Die ARD übertrug nach dem Sportstudio ab 20:23 Uhr wieder die Leichtathletik-WM aus Budapest. Auf RTL hingegen lief zur Primetime eine Spezial-Folge von „Stern TV“. Der Kampf um die Zuschauer endete mit einem eindeutigen Ergebnis.

„Stern TV Spezial“ vs. Leichtathletik-WM: Wer holt den Quotensieg?

Schon am 21. August holte die ARD eine hervorragende Quote mit der Leichtathletik-WM. RTL wollte es dieses Mal mit „Stern TV Spezial“ zum Thema „Wohnwahnsinn in Deutschland“ mit der Übertragung des Wettkampfes aufnehmen. Steffen Hallaschka (51) zeigte unter anderem, wie die eigenen vier Wände bezahlbar bleiben. Reichte das für den Sieg im Quotenduell?

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, schalteten in der jüngeren Zielgruppe nur 0,44 Millionen Zuschauer bei „Stern TV Spezial“ ein. Das bedeutet eine Quote von 10,2 Prozent. Mit diesen Zahlen kann es RTL nicht mit der ARD aufnehmen. An der Leichtathletik-WM gab es auch dieses Mal kein Vorbeikommen. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es das Spektakel auf 0,85 Millionen Zuschauer und holte somit eine Quote von 19,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren es sogar 4,61 Millionen Zuschauer und eine Quote von 20,9 Prozent.

Die Leichtathletik-WM 2023 Von 19. bis 27. August findet die Leichtathletik Weltmeisterschaft 2023 in Budapest statt. Über 70 deutsche Athleten sind angereist, um sich in Ungarn mit den Besten der Welt zu messen. Insgesamt 49 Medaillen werden an den neun Wettkampftagen vergeben.

Sogar VOX-Film noch vor RTL mit „Stern TV Spezial“

VOX ging am Donnerstagabend mit „Selbst ist die Braut“, einem Film aus dem Jahr 2009 mit Sandra Bullock (59) und Ryan Reynolds (46), ins Quotenrennen. Damit lag der Sender sogar noch vor RTL. Der Streifen erzielte bei den jüngeren Zuschauern mit 0,49 Millionen Menschen eine Quote von 11,3 Prozent. An die Leichtathletik-WM in der ARD reichen aber auch diese Werte bei Weitem nicht heran.

Am Donnerstagabend (24. August) traten „Stern TV Spezial“ auf RTL und die Leichtathletik-WM in der ARD im Quotenduell an. Wer holte den Sieg? © Screenshot / „Stern TV Spezial“ & IMAGO / Beautiful Sports

Während die öffentlich-rechtlichen Sender dank der Leichtathletik-WM Traumquoten feiern, herrscht bei den privaten Ernüchterung. Mit dem Bachelorette-Halbfinale konnte RTL am Mittwoch zwar im Quotenduell gegen „Jeopardy“ siegen, doch die Zahlen ließen ebenfalls zu wünschen übrig. Verwendete Quellen: dwdl.de